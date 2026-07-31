Pourquoi l'Ukraine s'inquiète d'un pont en Corée du Nord

Un premier pont routier est en cours de construction entre la Corée du Nord et la Russie. Des observateurs craignent que ce vaste projet ne poursuive en réalité des objectifs militaires.

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Un nouveau pont reliant la Russie et la Corée du Nord est sur le point d’être achevé. Il s’agit de la toute première liaison routière entre les deux pays. Selon les informations officielles, cette infrastructure doit permettre de développer les échanges commerciaux et de favoriser le tourisme dans la région. L’organisation ukrainienne de défense des droits humains «Truth Hounds», fondée en 2014, estime toutefois que ce projet est en réalité destiné à des fins militaires.

Jusqu’à présent, les échanges entre la Russie et la Corée du Nord s’effectuaient principalement par voie ferrée. La situation est désormais appelée à évoluer. Long d’un kilomètre, le nouveau pont enjambe le fleuve Tumen et doit renforcer les échanges entre les deux Etats. Du point de vue ukrainien, le transfert d’une partie du trafic vers la route compliquerait fortement la surveillance d’éventuels mouvements militaires.

Le fleuve Tumen entre la Russie et la Corée du Nord: les premiers signes de cette nouvelle liaison étaient déjà visibles derrière le pont ferroviaire en 2025. Image: imago

Nazar Myhun, directeur de «Truth Hounds», explique au quotidien britannique The Guardian:

«Il sera bientôt beaucoup plus difficile de déterminer, à partir d’images satellites montrant des convois de camions, si ces transports sont de nature militaire ou non.»

La Russie accuse un retard dans les travaux

Le nouvel ouvrage est construit à côté du «Pont de l’amitié», une liaison ferroviaire inaugurée en 1959 entre les deux pays. Les différences d’écartement des voies ferrées de part et d’autre de la frontière y provoquent d’importants retards. La construction du nouveau pont a été officiellement approuvée en juin 2024 et les travaux ont débuté après que les deux pays voisins ont encore renforcé leurs relations à l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la victoire sur le Japon.

Le ministre russe des Transports s’était félicité du projet. Selon lui, il permettra de renforcer les relations commerciales entre les deux pays tout en améliorant la logistique. Le chantier a toutefois rencontré des difficultés côté russe. Alors que la Corée du Nord a achevé sa partie de l’ouvrage avant la date officielle d’inauguration, fixée au 19 juin, la Russie a pris du retard et n’a toujours pas terminé les travaux sur son territoire.

Un possible nouveau carrefour stratégique

Pour «Truth Hounds», plusieurs éléments laissent penser que ce pont pourrait devenir un nouveau carrefour stratégique dans la guerre en Ukraine: le renforcement actuel de la coopération militaire entre la Russie et la Corée du Nord, mais aussi le coût relativement élevé du projet, estimé à environ 100 millions de dollars américains. Nazar Myhun met en garde contre le fait que cette nouvelle liaison pourrait faciliter le déplacement de troupes nord-coréennes et le transport de marchandises russes entre les deux pays.

Jusqu’à présent, environ 14 000 soldats nord-coréens ont combattu dans la guerre en Ukraine. Récemment, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti que 30 000 soldats nord-coréens supplémentaires pourraient être envoyés sur le front. Au total, plus de 2 000 d’entre eux ont perdu la vie au combat. (fin/trad. hun)