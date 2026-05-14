Kim Jong Un (au centre), entouré de ses soldats (photo d'archive): la Corée du Nord tirerait apparemment environ la moitié de son produit intérieur brut de la guerre en Ukraine. Image: IMAGO / Vadim Savitsky

Kim Jong-un empocherait des milliards grâce à Poutine

Kim Jong-un gagnerait des milliards de dollars grâce à la guerre de Poutine en Ukraine. La Corée du Nord prévoit en outre d'envoyer encore plus d'armes et de soldats à Moscou.

Marisa Lattemann / t-online

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La Corée du Nord aurait engrangé jusqu'à 14 milliards de dollars au cours des trois dernières années grâce à des livraisons d'armes et à l'envoi de personnel militaire pour soutenir la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. C'est ce que rapporte le journal japonais Nikkei, en citant un institut de recherche du service de renseignement sud-coréen NIS.

Selon plusieurs rapports, environ 10 000 membres des forces spéciales nord-coréennes sont actuellement déployées sur le front en Ukraine. S'y ajoutent des milliers d'ingénieurs ainsi que des centaines d'opérateurs de drones. Par ailleurs, Pyongyang prévoirait d'envoyer 30 000 soldats supplémentaires.

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L'ampleur de l'aide militaire nord-coréenne révélée

Les soldats nord-coréens recevraient environ 2000 dollars par mois (1560 francs). Les familles des soldats tombés au combat obtiendraient en outre des indemnisations et des logements prioritaires à Pyongyang, la capitale. La Corée du Nord aurait également livré à la Russie des missiles balistiques de type KN-23, des munitions d'artillerie et des lance-roquettes multiples, comme l'a rapporté le journal ukrainien Ukrainska Pravda. En échange, la Corée du Nord aurait reçu de la Russie des devises étrangères, des ressources énergétiques, des denrées alimentaires et des technologies militaires.

Selon la Banque centrale sud-coréenne, l'économie nord-coréenne a progressé de 3,7% en 2024, le niveau le plus élevé depuis huit ans. Le produit intérieur brut du pays s'établissait ainsi à environ 26,6 milliards de dollars.

Selon le rapport du NIS, cette coopération sape l'efficacité des sanctions internationales imposées en 2016 en raison des essais nucléaires et des lancements de missiles nord-coréens.

Dès février 2024, la Russie avait partiellement débloqué des avoirs nord-coréens gelés en raison des sanctions de l'ONU. De plus, Moscou aurait permis à Pyongyang de retrouver un accès au système financier international en échange de livraisons d'armes. La Russie a par ailleurs repris ses exportations vers la Corée du Nord en juin 2023.