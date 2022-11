Kiev et Moscou s'accusent des frappes sur Kherson: le point sur la nuit

En déplacement à Bahreïn, le pape François a finalement dit prier dimanche pour «l'Ukraine si martyrisée et pour que cette guerre finisse», après plus de huit mois de conflit. (ats/jch)

«Aujourd'hui à 10h00, six missiles Himars ont été tirés. Les unités de la défense antiaérienne en ont abattu cinq (et) un a touché l'écluse du barrage de Kakhovka, qui a été endommagé»

Plus tôt dimanche, le barrage de Kakhovka, situé à 60 km à vol d'oiseau de Kherson et sous contrôle russe, a été atteint par un autre missile ukrainien, selon les autorités d'occupation russes. L'état-major ukrainien a assuré de son côté qu'à Kakhovka, «une attaque (ukrainienne) a été menée contre un bâtiment abritant jusqu'à 200 soldats ennemis» et que les Russes «cachent avec précaution les conséquences de cette attaque».

La ville de Kherson connait sa première coupure d'électricité et d'eau de grande ampleur. Russes et Ukrainiens se renvoient la responsabilité.

COP27: La Suisse «s'engage pour un programme de travail ambitieux»

A l'ouverture de la Conférence de l'ONU sur le climat en Egypte, des ONG suisses exigent une transition plus rapide vers des énergies respectueuses de l'environnement. Elles veulent aussi des compensations financières de la Suisse vers des pays en développement.

Les organisations non gouvernementales (ONG) suisses World wide fund for nature (WWF), Alliance sud, l'Entraide protestante suisse (Eper) et Terre des hommes constatent dans des communiqués à l'occasion de la Conférence mondiale sur le climat (COP27) qui s'ouvre dimanche à Charm el-Cheikh que le changement climatique progresse toujours plus rapidement. Ses conséquences sont particulièrement destructrices pour les habitants des pays du Sud.