Vidéo: watson

Ces promeneurs surpris par l'explosion d'un missile russe ont évité le pire

Les images de vidéosurveillance d’un parc de la ville ukrainienne ont saisi la déflagration provoquée par la frappe russe sur un centre commercial, lundi 27 juin. Dix-huit personnes y ont trouvé la mort.

Dans un parc, au cœur de la ville de Krementchouk, en Ukraine, des habitants profitent d'une belle journée ensoleillée, comme l'explique l'Obs. Soudain, un éclair, une déflagration terrible et des débris qui tombent. La Russie vient de frapper le centre commercial Amstor.

On le voit sur les images de vidéosurveillance: la peur s'emparer des gens. Elles courent, se jettent dans le bassin, mettent les enfants à l'abri. 👇

Vidéo: watson

Le journal français indique qu'au moins 18 civils ont été tués par le bombardement. Le bâtiment est en grande partie effondré et calciné, cerné de restes de structures en béton et d’amas de verre. De nombreux débris ont, d'ailleurs, été éparpillés à travers la ville et sont tombés dans le parc.

La Russie nie les faits

Le régime de Vladimir Poutine nie avoir ciblé des civils et affirme avoir frappé un dépôt d’armes. Selon l'armée russe:

«Les détonations des munitions destinées à des armes occidentales ont provoqué l’incendie d’un centre commercial qui n’était pas ouvert»

Les riverains du quartier frappé démentent, quant à eux, la présence de toute cible militaire. Une habitante, Antonina Choumilova, explique: