Les BTR-50 sont aussi vieux que Vladimir Poutine lui-même. Image: shutterstock / wikimedia commons (montage watson)

La Russie envoie des chars archaïques en Ukraine

Vladimir Poutine est-il à cours de blindés? Il a en tout cas décidé de sortir des dépôts de vieux chars soviétiques datant... des années 1950. Certains sont plus vieux que lui.

La Russie patine en Ukraine et sort toutes les armes disponibles pour pouvoir reprendre l'avantage. Parmi elles, des véhicules de transport blindés datant de la guerre froide — on parle ici de véhicules datant des années... 1950.

Jusqu'à présent, les chars BTR-50 se trouvaient plutôt... dans les musées. Image: Shutterstock

C'est en tout cas ce qu'affirme le média polonais Defence blog, spécialisé dans les questions de défense:

«D'antiques BTR-50 ont été sortis des dépôts et sont en chemin pour être déployés en Ukraine» Defence blog

Un véhicule blindé plus vieux que Poutine

Ce véhicule, produit par l'Armée rouge entre 1952 et 1970, permet de transporter jusqu'à 20 personnes et il est possible d'y monter une mitrailleuse de 7,62 ou 12,7mm. Il est toutefois possible de le moderniser pour y ajouter un canon.

Un BTR-50 modernisé. Image: wikimedia commons

Fun fact: certains de ces véhicules sont donc possiblement plus vieux que Vladimir Poutine, né en décembre 1952.

Depuis le début de l'invasion russe, des milliers de véhicules d'attaque russes ont été détruits en Ukraine. La Russie tend à vider ses stocks militaires datant de la guerre froide, allant chercher de plus en plus de matériel stocké depuis des décennies.