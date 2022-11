Audience au Kremlin: le président Vladimir Poutine reçoit sa «commissaire aux droits de l'enfant», Maria Lvova-Belova. Image: Imago/Klimentyev

Cette femme déporte des enfants ukrainiens pour Poutine

Des chercheurs français tirent la sonnette d'alarme: des milliers d'enfants ukrainiens, dont des orphelins de guerre, sont déportés en Russie depuis des mois. Peu remarqué en Occident, cet état de fait est même exploité par le Kremlin à des fins de propagande.

Stefan Brändle, Paris / ch media

Une pratique labellisée «nazie» est désormais utilisée par Vladimir Poutine. Le président russe permet et favorise ouvertement la déportation d'enfants ukrainiens jusqu'en Sibérie. Ils sont arrachés à leur pays, parfois même à leur famille, et en subissent de graves traumatismes.

Selon les conventions de l'ONU en vigueur, ratifiées par Moscou, ce crime de guerre évident implique également une intention génocidaire. Et le Kremlin ne cache même pas ce vol d'enfants contraire au droit international. La «commissaire aux droits de l'enfant» de Poutine, Maria Lvova-Belova, a expliqué à la télévision russe qu'il fallait «évacuer» et «sauver» les enfants en danger de villes comme Marioupol ou Kherson.

Cette mère de plusieurs enfants a, par ailleurs, fait une emphase sur les bienfaits de cette «rééducation». La confidente de Poutine a elle-même adopté un adolescent de 16 ans de Marioupol. Devant une caméra de télévision, elle a raconté, un ours en peluche dans les bras, que les enfants de la ville bombardée avaient d'abord chanté l'hymne national ukrainien lorsqu'on les avait sortis des caves et qu'entre-temps, leur attitude s'est transformée en «amour pour la Russie».

Maria Lvova-Belova. image: Imago/Kryazhev

Depuis, du côté ukrainien, on peut lire sur Twitter des commentaires tels que:

«Elle ressemble à la femme de Goebbels»

De la colonie de vacances à l'horreur

Un groupe de scientifiques, formés d'auteurs et d'ukrainologues français, a été parmi les premiers à rendre public et à dénoncer cet enlèvement de masse. Ils ont publié, en août, dans Le Monde une tribune intitulée:

«Déporter des enfants ukrainiens et les ‹russifier›, c'est priver l'Ukraine de son avenir»

La cosignataire, Sophie Rollet, experte en cinéma et présidente de l'association parisienne «Pour l'Ukraine, pour notre liberté et la sienne», nous explique pourquoi il s'agissait d'une véritable déportation. Cette dernière implique des orphelins de guerre ukrainiens, mais pas seulement. De nombreux enfants seraient séparés de leurs parents dans les «centres de filtration» russes et d'autres ne reviendraient plus des «colonies de vacances» dans les territoires occupés par la Russie.

«Où est Anastasia?», ont demandé les participants à un rassemblement organisé le 16 novembre sur la place de la Bastille à Paris. image: stefan brändle

Selon Sophie Rollet, les Ukrainiens sont transportés avec d'autres mineurs isolés en Russie, où ils sont parfois répartis dans les régions les plus reculées du pays, comme Novossibirsk, Mourmansk ou la frontière avec la Corée du Nord. Les proches restés au pays ne peuvent pas savoir où exactement. Sauf si les enfants parviennent à les appeler...

Il est très difficile de savoir combien d'enfants ont été enlevés. Le collectif français avance le chiffre de 300 000. Cela comprend également les enfants qui ont été et sont emmenés en Russie avec leur famille. Le nombre de ceux enlevés sans leurs parents devrait représenter une fraction, mais toujours plus que les 11 000 enfants dont le nom est connu et qui ont été déportés seuls, selon le site Internet du gouvernement ukrainien Children of war.

La fourchette de ces chiffres en dit long sur l'impossibilité de saisir l'ampleur de ce crime de guerre perpétré contre des enfants. Poutine crée froidement le contexte:

La tactique de la Russie en matière de «russification» des enfants:

D'une part, les nouveau-nés ukrainiens mis au monde dans les territoires occupés par la Russie après le 24 avril sont, aujourd'hui, automatiquement considérés comme russes . Si leurs parents refusent d'accepter ce passeport, ils se voient retirer la garde.

. Si leurs parents refusent d'accepter ce passeport, ils se voient retirer la garde. Depuis le mois de mai, les Russes peuvent également adopter des enfants ukrainiens qui, selon le décret de Poutine, «sont considérés comme orphelins». Il n'est donc guère nécessaire de prouver que les parents sont morts. De même, les enfants adoptés ne doivent plus être russes, comme l'exigeait jusqu'à présent le droit russe.

Tirs sur des écoles maternelles

Oleksandra Romantsova du Centre pour la liberté civile, qui a reçu le prix Nobel de la paix en octobre, a expliqué comment les soldats russes encourageaient la déportation des enfants ukrainiens:

«Ils tirent d'abord sur les jardins d'enfants, les écoles et les orphelinats. Ensuite, ils prétendent emmener les enfants dans un endroit sûr à l'abri des tirs. Celui-ci se trouve souvent à plus de mille kilomètres, à l'est ou au nord de la Russie.»

Lors de la même conférence de presse, on a demandé à l'écrivain franco-américain Jonathan Littell si le comportement du clan Poutine ne rappelait pas la politique de déportation à grande échelle de l'ère stalinienne. Sa réponse: «Cela me rappelle plutôt l'action des nazis envers la Pologne.» A l'époque, 50 000 à 200 000 enfants polonais et slaves aux cheveux blonds et aux yeux bleus auraient été enlevés et assimilés en Allemagne.

«Sauvons les enfants ukrainiens», tel était le slogan de la manifestation parisienne. Image: stefan brändle

Aujourd'hui, le motif est différent: alors qu'à l'époque il s'agissait, pour les nazis, d'«aryaniser» la population, Poutine, lui, suit le concept de «russification», comme en témoignent ses décrets d'adoption.

«Avec son ‹opération spéciale›, Poutine veut, en fin de compte, éradiquer l'Ukraine. Il nie son passé, ses traditions culturelles et sa légitimité étatique. La ‹russification› des enfants ukrainiens fait partie de cette politique.» Sophie Rollet, présidente de l'association parisienne «Pour l'Ukraine, pour notre liberté et la sienne»

(traduction et adaptation par sas)