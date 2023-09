«Merci de nous avoir invités»: Kim Jong-un vient d'être accueilli par Poutine

Au moment où le leader nord-coréen posait le pied en Russie, son pays lançait mercredi au moins un missile balistique , selon l'armée sud-coréenne. «La Corée du Nord a tiré un missile balistique non identifié en direction de la mer de l'Est», a déclaré l'état-major interarmées de Séoul.

Kim et Poutine s'entretiendront au sujet des «relations commerciales» et des «affaires internationales» sur la base de lancement d'engins spatiaux, ont rapporté des agences de presse russes. La rencontre des deux dirigeants pourrait déboucher, selon Washington, sur un accord de vente d'armes pour soutenir l'offensive russe en Ukraine. La Russie cherche selon des experts à s'approvisionner en armement auprès de Pyongyang, tandis que la Corée du Nord cherche à moderniser ses équipements vétustes.

D’après une vidéo du Kremlin, le président russe et le dirigeant nord-coréen se sont serré la main.

Le dirigeant nord-coréen est arrivé tôt mercredi matin au cosmodrome de Vostotchny, dans l'Est de la Russie, où il a serré la main du président russe Vladimir Poutine, qui se trouvait déjà sur place.

