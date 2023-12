Poutine inaugure deux «redoutables» sous-marins nucléaires

Vladimir Poutine a participé à la cérémonie de mise en service de deux nouveaux sous-marins nucléaires dans la marine russe. Keystone

La Russie, qui a récemment annoncé qu'elle allait augmenter le nombre de soldats de manière significative, déploie son arsenal nucléaire.

Le président Vladimir Poutine, en déplacement dans le Grand Nord, a inauguré lundi deux nouveaux sous-marins nucléaires qui rejoindront la flotte russe, promettant de continuer à «accroître la puissance navale» de son pays.

«Ces redoutables porte-missiles, sans équivalent dans leur catégorie, entrent en service au sein de notre marine» Vladimir Poutine

La cérémonie de lever de drapeau: Keystone

Le «Krasnoïarsk» et l'«Empereur Alexandre III» étaient chacun en construction pendant près de six ans et représentent la quatrième génération des sous-marins à propulsion nucléaire russes. Ils rejoindront la flotte du Pacifique, basée en Extrême-Orient.

«Le travail visant à accroître la puissance maritime de la Russie se poursuivra sans aucun doute» Vladimir Poutine

Huit en fabrication

Le président russe a promis de renforcer la présence navale russe «dans l'Arctique, l'Extrême-Orient, la mer Noire, la mer Baltique et la mer Caspienne».

Selon le président russe, huit autres sous-marins nucléaires de diverses classes sont en cours de production dans les chantiers navals russes.

Le Parlement a entériné en octobre une envolée des dépenses militaires et le Kremlin a ordonné début décembre d'augmenter de 15% le nombre des soldats russes. (ats/jch)