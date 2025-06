Au-delà du conflit direct avec Israël, le programme nucléaire iranien est un aspect important à considérer quand il est question de l'intervention d'une puissance comme les Etats-Unis. Imago / Getty Images, montage watson

«Les Etats-Unis sont devenus les otages de la stratégie israélienne»

L'expert militaire Fabian Hoffmann explique ce qu'impliquerait une intervention des Etats-Unis, et quelle leçon essentielle le bras de fer entre Israël et l'Iran offre à l'Europe de l'Ouest.

Fabian Hock

Que signifierait une entrée en guerre des Etats-Unis contre l'Iran?

Fabian Hoffmann: Pour Israël, deux options s'offrent actuellement. Soit le pays mène à terme ce qu'il a entrepris en empêchant l'Iran de relancer un programme nucléaire sérieux par des moyens militaires, soit éventuellement par un accord qui finirait tôt ou tard par être conclu. Si cela échoue, la tentation sera très forte, côté iranien, de se doter de l'arme nucléaire et de l'intégrer à des missiles balistiques.



«Les Etats-Unis ont un fort intérêt à intervenir militairement contre l'Iran»

Fabian Hoffmann fait de la recherche dans le cadre du Oslo Nuclear Project (ONP) de l'Université d'Oslo, dans le domaine de la technologie des missiles, de la stratégie nucléaire et de la politique de défense. Image: Université d'Oslo

Jusqu'à présent, Trump a dit qu'il ne voulait pas réellement le faire.

Cet épisode illustre aussi un échec de la politique étrangère américaine au Moyen-Orient.

«Les Etats-Unis sont devenus, dans une certaine mesure, les otages de la stratégie israélienne»

C'est Israël qui définit actuellement les marges de manœuvre, dans lesquelles les Américains, et en particulier Trump, doivent décider de leur positionnement. En réalité, les Etats-Unis ne souhaitent pas s'impliquer. Mais, compte tenu des deux directions possibles que pourrait prendre le conflit, il est assez probable qu'ils finissent tout de même par le faire.



Comment cela se passerait-il, concrètement?

Ils peuvent surtout offrir un soutien aérien à Israël, par exemple en ravitaillant les avions de chasse israéliens en vol. Les Américains peuvent aussi mener eux-mêmes des frappes contre des cibles militaires en Iran, afin de soulager l'armée de l'air israélienne. Et grâce à leurs bombes capables de traverser les bunkers, ils sont en mesure de frapper des cibles profondément enfouies dans le sol.



Par exemple, l'installation névralgique de Fordo, située profondément sous terre, et qui est très importante pour le programme nucléaire iranien.

Si les Américains s'en chargent avec leurs armes de gros calibre, cela irait beaucoup plus vite. Ils disposent simplement de bombes plus puissantes, conçues pour ce type de mission. Les Israéliens, eux, mettraient plus de temps, et peut-être ne parviendraient-ils même pas à atteindre l'installation de manière décisive.



Nous savons que Trump aime faire de grandes déclarations. Se pourrait-il que sa menace en direction de l'Iran soit un coup de bluff pour amener Téhéran à la table des négociations et à l'abandon de son programme nucléaire?

Je n'attribuerais pas de véritable stratégie à Trump dans ce cas. Il ne souhaitait pas qu'un nouveau conflit éclate au Moyen-Orient. Mais il semble aujourd'hui assez impressionné par la puissance de frappe de l'armée israélienne.

«Trump aime la force. Cela pourrait le pousser à vouloir s'impliquer lui aussi»

Une fumée sombre s'élève au-dessus de Téhéran, après une attaque de l'armée israélienne contre la chaîne de télévision publique iranienne. Getty Images / Europe

Dernièrement, les Américains ont déplacé plusieurs avions ravitailleurs en direction de l'Europe. Un signe qu'ils deviennent effectivement actifs?

C'est en effet un signe. Tout comme la rhétorique de Trump, qui a de nouveau affirmé aujourd'hui sur les réseaux sociaux que l'Iran ne devait en aucun cas posséder d'arme nucléaire.



Les Israéliens ont certainement impressionné par leur puissance militaire. Cependant, les missiles iraniens frappent régulièrement Tel-Aviv et d'autres villes, causant d'importants dégâts. Comment les Iraniens parviennent-ils à percer la célèbre défense aérienne israélienne?

C'est une question de statistiques: c'est tout simplement inévitable. Ces derniers jours, l'Iran a lancé environ 370 missiles balistiques sur Israël. Lorsqu'un missile suit sa trajectoire prévue sans causer de dégâts, il n'est souvent pas intercepté.

«Environ 30 missiles ont néanmoins réussi à franchir la défense antimissile et ont provoqué des dégâts, ce qui correspond à un taux d'interception de 90%»

Ce taux était similaire lors des précédentes attaques iraniennes en avril et en octobre de l'année dernière. La différence aujourd'hui, c'est que les Iraniens visent désormais aussi les centres-villes, comme Tel-Aviv.



Des missiles du « Dôme de fer » interceptent au-dessus de Tel-Aviv un projectile en provenance d'Iran. Image: Atef Safadi / EPA

Certains missiles seraient capables de manœuvrer dans leur dernière phase de vol et de déjouer les défenses antimissiles israéliennes.

Certains modèles plus récents disposent d'un tel mécanisme, mais les Iraniens n'en possèdent que très peu. La plupart des missiles lancés vers Israël sont technologiquement plutôt dépassés.



«C'est la quantité qui fait que certains atteignent leur cible»

Que sait-on de l'arsenal de missiles de l'Iran? Israël affirme avoir détruit environ 30% du stock. Combien en possèdent encore les Iraniens?

Le consensus parmi les experts est que, au début du conflit, l'Iran disposait d'environ 1000 à 1500 missiles balistiques à moyenne portée. Près de 400 ont déjà été tirés sur Israël, et Israël en a détruit plusieurs centaines au sol.

«Cela signifie que l'arsenal iranien commence à s'amenuiser»

Les Iraniens se trouvent donc dans un dilemme: d'un côté, ils veulent en garder un certain nombre, notamment en vue des Etats-Unis. Si ceux-ci interviennent, ils voudront probablement pouvoir riposter, par exemple en attaquant des bases militaires américaines ou des ambassades. D'un autre côté, ils savent très bien qu'Israël a clairement la supériorité aérienne. Les missiles non lancés risquent d'être détruits de manière préventive par Israël.



Pourquoi l'Iran ne peut-il pas se défendre contre les attaques aériennes d'Israël?

Le ciel iranien est immense. D'autre part, ils affrontent un adversaire équipé de systèmes d'armes très avancés, comme le missile balistique «Rampage», qui a permis de neutraliser les systèmes de défense aérienne au début de la campagne. De plus, Israël dispose des chasseurs F-35 de cinquième génération, dotés de capacités furtives.



«Ils sont largement supérieurs aux défenses aériennes iraniennes»

Pourquoi les Iraniens étaient-ils si mal préparés?

Ils n'auraient jamais pu rivaliser technologiquement avec les Israéliens. Ils ont donc adopté une autre stratégie: armer des groupes alliés au Liban, à Gaza et au Yémen, et augmenter leurs arsenaux de missiles. Aujourd'hui, on constate que cette stratégie a échoué.



«Les capacités de l'Iran dans la guerre régionale sont extrêmement limitées»

La défense antimissile est également un sujet important en Europe occidentale. La Suisse attend depuis longtemps son système Patriot. D'autres pays, comme l'Allemagne et les Etats-Unis y ont également recours. Quelle est la différence avec le système de défense israélien?

La principale menace en Europe est différente de celle d'Israël: ce sont surtout des missiles à courte portée russes, comme le Iskander qui inquiètent. C'est justement pour cela que le système Patriot est optimisé. Il aurait plus de difficultés avec des missiles à moyenne portée, car ceux-ci sont beaucoup plus rapides.

Ceux-là sont interceptés dès l'espace, par exemple grâce au système «Arrow», d'origine israélienne, utilisé aussi par l’Allemagne. Pour nous, en Europe, ce sont donc surtout les missiles à courte portée qui sont pertinents.



Nous voyons dans l'échange de coups entre Israël et l'Iran l'importance de la supériorité aérienne dans une guerre. Peut-on en tirer des leçons pour la guerre en Ukraine?

La Russie dispose d'un grand nombre de systèmes de défense aérienne, nettement plus que l'Iran. L'Ukraine ne possède pas les armes nécessaires pour neutraliser ces systèmes de défense aérienne. Elle aurait besoin d'armes à longue portée spécialement conçues pour cela. De plus, l'Ukraine ne dispose pas non plus d’avions de chasse de cinquième génération. Les avions plus anciens sont très vulnérables face à ces systèmes de défense aérienne.



Et pour l'Europe de l'Ouest?

Ce qui se passe entre Israël et l'Iran est très pertinent pour nous en Europe, notamment en vue d'un éventuel conflit avec la Russie. Nous disposons de F-35 et de technologies plus adaptées pour gérer les systèmes de défense aérienne russes que l'Ukraine ne parvient pas à franchir.

«Israël nous montre actuellement comment une stratégie réussie contre l'Iran pourrait se présenter dans un conflit potentiel contre la Russie»

La supériorité aérienne y joue un rôle crucial. En Europe, il faudrait donc investir beaucoup plus dans ce domaine. Nous pourrions mieux dissuader la Russie en développant davantage d'armes à longue portée, comme des missiles de croisière et des missiles balistiques, en complément des chasseurs de cinquième génération. Car, selon les échanges avec des officiers et généraux polonais, baltes et de plus en plus avec ceux de l'armée allemande, le constat est clair:



«La question n'est pas de savoir si la Russie attaquera un pays de l'Otan, mais quand»

Traduit et adapté par Noëline Flippe