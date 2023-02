Des milliers de femmes russes vont accoucher en Argentine

Image: KEYSTONE

Pourquoi des milliers de femmes russes partent en Argentine

Depuis le début de la guerre en Ukraine, de nombreuses citoyennes russes voyagent jusqu'en Amérique du Sud pour mettre au monde leur enfant. Les autorités inquiètes enquêtent.

Plus de «International»

Un article de

Après l'entrée de milliers de femmes russes enceintes en Argentine, les autorités ont ouvert une enquête. Le journal La Nación a rapporté samedi 11 février, en se référant à des milieux de la sécurité, qu'un réseau criminel était à l'origine de ce tourisme de naissance vers le pays sud-américain.

Des ordinateurs, des téléphones portables, des documents d'entrée et de l'argent liquide ont ainsi été saisis lors de perquisitions dans l'élégant quartier de Puerto Madero à Buenos Aires.

«Des enquêtes sont en cours pour savoir qui se trouve derrière ces gangs qui attirent tant de citoyens russes en Argentine. Il s'agit d'une affaire de plusieurs millions» Florencia Carignano, directrice du service argentin de l'immigration.

Plus que de simples vacances

Selon le journal, 83 femmes russes ont atterri vendredi 10 février à l'aéroport de Buenos Aires et seize d'entre elles étaient enceintes. Six femmes ont d'abord été retenues parce qu'il semblait y avoir des irrégularités dans leurs papiers. Elles ont ensuite été autorisées à entrer dans le pays. La responsable de l'immigration a déclaré:

«Il est peu commun de voir des femmes enceintes prendre l'avion à 34 semaines de grossesse. C'est pourquoi nous supposons qu'elles ne viennent pas seulement passer des vacances.»

Certes, il n'est pas interdit aux étrangères de venir en Argentine pour donner naissance à leur enfant, a-t-elle expliqué. Mais elles ont besoin d'un visa spécial.

Selon les données du service de l'immigration, plus de 5800 femmes russes enceintes sont arrivées en Argentine l'année dernière. Les règles d'entrée plus strictes pour les citoyens russes, par exemple dans l'Union européenne, suite à la guerre en Ukraine, en sont probablement la cause.

Les enfants nés en Argentine obtiennent automatiquement la nationalité argentine. En tant que parents d'un enfant argentin, les couples russes peuvent également demander la nationalité assez facilement. Le passeport argentin est par ailleurs attractif, car il permet de voyager dans plus de 160 pays sans visa. (dpa, ap, KS)