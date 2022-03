Le Festival de Cannes refuse les délégations russes

A l’heure où le monde a basculé dans une grave crise qui voit une partie de l’Europe se trouver en état de guerre, [le festival] souhaite exprimer tout son soutien au peuple ukrainien et à toutes les personnes qui se trouvent sur son territoire, peut-on lire dans un communiqué. Aussi modeste qu’elle soit, nous unissons notre voix à tous ceux qui s’opposent à cette situation inacceptable et dénoncent l’attitude de la Russie et de ses dirigeants