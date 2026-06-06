«Une sanction»: l'Ukraine a frappé en plein cœur de la Russie
La Russie dit avoir intercepté 376 drones ukrainiens visant son territoire dans la nuit de vendredi à samedi, notamment dans la région de Saint-Pétersbourg où s'achève le grand Forum économique international.
Une grande partie de ces drones ont visé la région de la deuxième ville du pays, où le président Vladimir Poutine a participé la veille au Forum économique international (SPIEF), autrefois surnommé le «Davos russe» en référence au Forum économique mondial. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a revendiqué l'attaque, sur le réseau X.
It is time to end this war. But Russia’s ruler wants to keep fighting. That is why Ukrainian sanctions against this aggression are working. Last night, our drones covered a distance of about 1,000 kilometers to the St. Petersburg region – to the enemy navy’s arsenals and a base… pic.twitter.com/IkdN8UE3QD— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2026
Volodymyr Zelensky qualifie les frappes ukrainiennes sur la Russie de «sanctions». Il affirme que les drones ukrainiens ont visé des cibles navales et militaires. Il a affublé son message d'une vidéo impressionnante des résultats de certaines frappes.
Plus de 140 drones interceptés
Le ministère russe de la Défense a annoncé l'interception de 376 drones ukrainiens au cours de la nuit au-dessus de nombreuses régions du pays. Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a indiqué que huit de ces appareils avaient été abattus alors qu'ils se dirigeaient vers la ville.
Plus de 140 drones ont été interceptés au-dessus de la région de Léningrad, a indiqué son gouverneur, Alexandre Drozdenko, sur Telegram. «Saint-Pétersbourg a été la cible d'une attaque de grande ampleur menée par des drones militaires», a indiqué de son côté le gouverneur de la ville, Alexandre Beglov, qui a fait un rare appel aux habitants à «rester chez eux».
L'aéroport international de Poulkovo, au sud de la ville, a annoncé une interruption temporaire du trafic, sans préciser la raison. Une attaque de drones a d'ailleurs déclenché un incendie de quelque 5000 m2 dans un dépôt de carburant à Oust-Labinsk, dans la région russe de Krasnodar, selon les autorités locales.
Moscou de son côté a visé l'Ukraine dans la nuit avec 272 drones, dont 249 ont été interceptés, ont affirmé samedi les forces de l'Air ukrainiennes.
«Guerre ratée»
Le président russe a rejeté vendredi une rencontre avec son homologue ukrainien qui l'a invité à un tête-à-tête pour négocier directement une sortie de la guerre en Ukraine, entrée dans sa cinquième année.
Cela à quoi le ministre des Affaires étrangères ukrainiens Andriï Sybiga a répondu:
Mercredi, à l'ouverture du Forum de Saint-Pétersbourg, des drones ukrainiens avaient frappé une installation pétrolière et un site militaire à proximité. Les invités arrivant à l'événement avaient été accueillis avec un panache de fumée noire en arrière-plan.
Moscou comme Kiev ont intensifié récemment leurs frappes alors que la ligne de front est en grande partie figée et que les efforts diplomatiques sous l'égide des Etats-Unis pour mettre fin à la guerre en Ukraine sont au point mort.
(ats/dal/acu)