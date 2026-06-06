«Une sanction»: l'Ukraine a frappé en plein cœur de la Russie

Moscou affirme avoir intercepté des centaines de drones ukrainiens dans la nuit, dont plus de 140 dans la région de Saint-Pétersbourg. L'Ukraine revendique l'attaque.

Plus de «International»

La Russie dit avoir intercepté 376 drones ukrainiens visant son territoire dans la nuit de vendredi à samedi, notamment dans la région de Saint-Pétersbourg où s'achève le grand Forum économique international.

Une grande partie de ces drones ont visé la région de la deuxième ville du pays, où le président Vladimir Poutine a participé la veille au Forum économique international (SPIEF), autrefois surnommé le «Davos russe» en référence au Forum économique mondial. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a revendiqué l'attaque, sur le réseau X.

«Il est temps de mettre fin à la guerre. Mais le dirigeant de la Russie veut continuer de se battre» Volodymr Zelensky

Volodymyr Zelensky qualifie les frappes ukrainiennes sur la Russie de «sanctions». Il affirme que les drones ukrainiens ont visé des cibles navales et militaires. Il a affublé son message d'une vidéo impressionnante des résultats de certaines frappes.

Plus de 140 drones interceptés

Le ministère russe de la Défense a annoncé l'interception de 376 drones ukrainiens au cours de la nuit au-dessus de nombreuses régions du pays. Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a indiqué que huit de ces appareils avaient été abattus alors qu'ils se dirigeaient vers la ville.

Plus de 140 drones ont été interceptés au-dessus de la région de Léningrad, a indiqué son gouverneur, Alexandre Drozdenko, sur Telegram. «Saint-Pétersbourg a été la cible d'une attaque de grande ampleur menée par des drones militaires», a indiqué de son côté le gouverneur de la ville, Alexandre Beglov, qui a fait un rare appel aux habitants à «rester chez eux».

L'aéroport international de Poulkovo, au sud de la ville, a annoncé une interruption temporaire du trafic, sans préciser la raison. Une attaque de drones a d'ailleurs déclenché un incendie de quelque 5000 m2 dans un dépôt de carburant à Oust-Labinsk, dans la région russe de Krasnodar, selon les autorités locales.

Moscou de son côté a visé l'Ukraine dans la nuit avec 272 drones, dont 249 ont été interceptés, ont affirmé samedi les forces de l'Air ukrainiennes.

«Guerre ratée»

Le président russe a rejeté vendredi une rencontre avec son homologue ukrainien qui l'a invité à un tête-à-tête pour négocier directement une sortie de la guerre en Ukraine, entrée dans sa cinquième année.

«Nous partons du principe que les hostilités prendront fin un jour. Et, sans aucun doute, elles cesseront lorsque nous aurons atteint les objectifs que nous nous sommes fixés.» Poutine

Cela à quoi le ministre des Affaires étrangères ukrainiens Andriï Sybiga a répondu:

«En refusant l'offre du président Zelensky de négociations de paix directe, Vladimir Poutine a perdu sa chance de se tirer de sa guerre ratée. Les choses ne vont qu'aller en empirant pour la Russie.» Andriï Sybiga

Mercredi, à l'ouverture du Forum de Saint-Pétersbourg, des drones ukrainiens avaient frappé une installation pétrolière et un site militaire à proximité. Les invités arrivant à l'événement avaient été accueillis avec un panache de fumée noire en arrière-plan.

Moscou comme Kiev ont intensifié récemment leurs frappes alors que la ligne de front est en grande partie figée et que les efforts diplomatiques sous l'égide des Etats-Unis pour mettre fin à la guerre en Ukraine sont au point mort.​

(ats/dal/acu)