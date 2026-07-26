Nouveau front d'incendies en Espagne, cette fois près de Valence

La région de Valence avait déjà été touchée par des incendies début juillet. Image: EPA EFE

Un nouveau front d'incendies s'est déclaré en Espagne, cette fois-ci près de Valence, mettant à mal les capacités d'extinction des autorités.

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Les pompiers espagnols luttent dimanche contre un nouveau front d'incendies près de la ville côtière de Valence, où 15 000 personnes au moins ont été évacuées. Dans cette région, sur la côte est de l'Espagne, les autorités ont déclaré avoir du mal à maîtriser les incendies.

«L'incendie dépasse nos capacités d'extinction, son périmètre est d'environ 21 kilomètres. Il est encore difficile de déterminer le nombre d'hectares brûlés», a déclaré samedi soir aux journalistes Juanfran Perez Llorca, président de la région de Valence, «nous avons évacué environ 15 000 personnes». (btr/ats)