Chars russes capturés, dans la région de Kharkiv, en Ukraine, le 30 septembre 2022. Image: EPA

La Russie fournit des armes à l'Ukraine

Kiev a récupéré de nombreux chars et canons russes sur le champ de bataille. Et c'est parfois assez facile, nous explique un colonel.

Plus de «International»

Un article de

Chaque jour ou presque, le président ukrainien Volodymyr Zelensky demande plus d'armes et de munitions pour défendre son pays contre les agresseurs russes. Et les appels sont entendus. Le gouvernement américain prévoit justement un nouveau paquet d'aide de plusieurs milliards. Cependant, le ravitaillement vient aussi d'un côté plutôt inhabituel: l'adversaire militaire.

👉 Suivez en direct la guerre contre l'Ukraine 👈

Au cours de la guerre, l'Ukraine a pu conquérir un volume considérable de matériel et d'équipements russes, comme le rapporte la Deutsche Welle.

Les soldats russes feraient souvent le jeu de l'armée ukrainienne. Lors des offensives ennemies, ils s'enfuiraient assez rapidement et laisseraient leur équipement en grande partie intact. De cette manière, les Ukrainiens peuvent s'emparer e matériel lourd, comme des chars et des obusiers, explique le Colonel Oleksandr Saruba à la Deutsche Welle.

Des centaines de chars saisis

Selon le responsable ukrainien, tout ce qui fonctionne encore est enregistré et immédiatement utilisé contre les assaillants. Les équipements endommagés sont réparés et réutilisés dans la mesure du possible. Pour certains équipements, une formation des soldats serait également nécessaire.

Le butin est considérable. Selon le portail Oryx, qui recense les pertes d'équipements russes, 548 chars auraient été saisis par l'armée ukrainienne

Oleksandr Saruba parle de 300 véhicules, de quoi équiper dix bataillons. S'y ajoutent 51 véhicules d'infanterie, 82 unités de communication, dix systèmes de missiles antichars et 96 canons d'artillerie. Parmi ces derniers, un obusier 2A65 Msta-B équipés de ses munitions est tombé aux mains des Ukrainiens à Isum avec des lance-roquettes.

Lors de la bataille de Bakhmout, les Ukrainiens avaient déjà réussi à s'emparer de chars russes. Le célèbre analyste militaire américain Michael Kofman en avait parlé en mars. AiAnsi, lors d'une visite sur le terrain, l'Américain avait rencontré une unité ukrainienne qui n'utilisait que des chars T-80 russes saisis dans les combats.

Selon les informations ukrainiennes, plusieurs chars T-72 ont été capturés par la 95e brigade mécanisée lors d'une offensive à Koupiansk. Dans cette ville, les unités russes attaquent à nouveau et l'Ukraine a déjà évacué plusieurs villages en raison des violents combats.

Les Russes en profitent aussi

Mais le procédé fonctionne dans les deux sens. La Russie s'empare, elle aussi, régulièrement de matériel lors de ses offensives. Selon Oryx, l'Ukraine a elle-même perdu 141 chars et 80 véhicules de combat d'infanterie. Un modèle 4 AMX-10 RC français a été capturé par les soldats russes.

De même, la Russie serait désormais en possession de véhicules Humvee américains et de plusieurs systèmes de missiles.

S'il est difficile pour Moscou d'entretenir les appareils occidentaux, elle a un avantage sur les autres armes capturées par l'ennemi, elles proviennent généralement de Russie.

Des miliciens de la République populaire de Louhansk exposent des chars et des armes ukrainiens capturés à Lisichansk, 12 juillet 2022. Image: AP

En plus des chars et des obusiers, dont certains datent encore de l'époque soviétique, le commandement militaire ukrainien s'intéresse également aux nouvelles technologies, toujours selon la même source.

Les analystes de l'armée examinent attentivement les missiles tirés et lisent les manuels laissés derrière eux. Cette activité fait partie des tâches principales du département du Colonel Saruba. De nouvelles découvertes sont continuellement faites: C'est ainsi qu'un système de surveillance portable de type Strelez, qui envoie des données aux systèmes d'armes, a été trouvé.

L'examen des chars russes capturés a également montré qu'ils avaient été modernisés, notamment avec des composants de fabrication occidentale, toujours selon le responsable militaire ukrainien.

On peut toutefois se demander jusqu'où l'Ukraine ira réellement avec les armes russes. Alors que les munitions sont généralement stockées à proximité des chars et des obusiers, les pièces de rechange sont souvent stockées derrière le front dans des centres logistiques. Et c'est justement ce que Kiev attaque régulièrement avec des missiles. Kofman a également constaté les problèmes de maintenance: «Ils n'ont pas assez de pièces pour permettre à ces engins de fonctionner», a déclaré l'analyste.

«Sur le papier, on peut donc s'emparer de nombreux véhicules, mais il manque les moteurs, les boîtes de vitesses ou encore les pièces pour les maintenir en état de marche»

(Traduit et adapté par Nicolas Varin)