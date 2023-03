Des chars T-54/55 transportés par train vers la Russie occidentale, mars 2023. Image: twitter

La Russie remet en service des chars plus vieux que Poutine

De vétustes chars T-54/55 ont été aperçus en train d'être transportés vers la Russie occidentale. Direction l'Ukraine? Peut-être, mais ce serait une très mauvaise idée.

Les images repérées par le collectif d'investigation géorgien «Conflict Intelligence Team» ne sont pas passées inaperçues. On y voit un train transportant des blindés de l'Extrême-Orient russe vers la Russie occidentale. La nature de la cargaison du convoi a tout particulièrement attiré le regard: il s'agit de chars d'assaut T-54/55, dont le premier prototype a été achevé en... 1945.

Il n'en fallait pas plus pour alimenter les spéculations, notamment sur les réseaux sociaux: nombreux sont les analystes et les internautes à avoir pensé que ces vétustes chars étaient destinés aux champs de bataille ukrainiens.

Il faut dire que les chiffres concernant les pertes russes en Ukraine permettent au doute de s'installer. Selon le blog spécialisé Oryx, Moscou a perdu plus de 1000 chars T-72, près de 500 T-80 et des dizaines de modèles plus modernes depuis le début de l'invasion, l'année passée.

«Les pertes élevées de véhicules blindés limitent actuellement la capacité de l'armée russe à mener une guerre de manœuvre mécanisée efficace», analyse le centre de réflexion américain «Institute for the Study of War» (ISW) dans son rapport quotidien. Les spécialistes avancent une hypothèse:

«Moscou pourrait déployer des chars T-54/55 pour renforcer ces opérations offensives et se préparer aux contre-offensives mécanisées ukrainiennes qui ont déjà été annoncées» ISW

Une bonne idée?

Contrairement aux chars détruits en Ukraine, la Russie ne manque pas de vieux modèles. L'Union soviétique a produit des dizaines de milliers de chars T-54/55 après la Seconde Guerre mondiale, poursuit l'ISW. Nombre d'entre eux sont stockés dans l'Extrême-Orient russe, d'où les trains repérés fin mars semblent provenir.

Un vieux T-55 utilisé par l'armée afghane. Image: EPA AFPI

Les T-54/55 présentent un avantage indiscutable, toujours selon l'IWS: les pièces nécessaires à la réparation sont disponibles en abondance et ne coûtent pas cher. Pourtant, recourir à ces véhicules reste globalement une (très) mauvaise idée:

Les chars T-54/55 n'ont pas les capacités de blindage des équipements blindés plus modernes;

Leur canon est plus petit par rapport à celui des concurrents plus récents, même s'il pourrait être modernisé.

Ainsi, l'armée russe risque de subir un plus grand nombre de pertes si elle décide de déployer ces vieux chars en Ukraine, analyse l'ISW. De plus, chaque perte de tank comporte la perte de son équipage, et il n'est pas certain que les T-54/55 soient efficaces contre les véhicules blindés ukrainiens. Une chose est sûre: ils sont très vulnérables face à de nombreux systèmes antichars occidentaux.

On ne sait pas encore si ces chars seront effectivement envoyés en Ukraine, ni comment ils y serviront si cela se produit. Pourtant, rappelle The Drive, les images montrent tout de même que ces exemplaires ont été remis en service.

Notons finalement que, bien que les images des T-54/55 aient parfois été accueillies avec hilarité en Ukraine, Kiev a reçu une trentaine de chars M-55 de la Slovaquie: il ne s'agit de rien d'autre que d'une version modernisée du fameux modèle soviétique. (asi)