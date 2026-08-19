La Russie menace l'Otan avec de nouvelles bases secrètes

Ces nouvelles bases russes placent 5 pays de l’Otan à portée de drones

L’Otan pourrait se retrouver davantage dans le viseur des drones russes. De nombreuses nouvelles rampes de lancement auraient été installées, notamment à proximité des frontières.

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La Russie aurait construit de nouvelles bases secrètes destinées au lancement de drones à longue portée. De nouvelles rampes de lancement auraient été découvertes sur dix sites au total, rapporte le quotidien britannique Telegraph. Depuis ces installations, les drones pourraient atteindre non seulement l’Ukraine, mais aussi les Etats baltes, la Pologne, la Roumanie et la Turquie.

Sept de ces dix nouveaux sites auraient déjà été utilisés pour mener des attaques contre l’Ukraine, rapporte le Telegraph, qui s’appuie sur l’analyse de données de suivi. Certains centres de drones ont été aménagés sur des bases militaires et des aéroports civils existants, tandis que de nouvelles rampes de lancement ont été construites ailleurs sur le territoire russe.

The Telegraph a créé une carte avec les nouvelles bases russes. La zone rouge traduit la portée de 1000 kilomètres d'un drone Shahed.

Au total, des documents ayant fuité et des images satellites auraient permis d’identifier 59 nouveaux rails de lancement. Il s’agit de rails de guidage mécaniques utilisés pour faire décoller les drones à voilure fixe à la place d’une piste conventionnelle. 20 d’entre eux seraient particulièrement longs. Cela indiquerait que les derniers drones d’attaque à longue portée du Kremlin y sont déployés.

Les versions à réaction des drones Shahed peuvent atteindre des cibles situées à près de 1000 kilomètres. La capitale polonaise, Varsovie, pourrait donc, elle aussi, se retrouver dans leur viseur. L’une des bases disposerait d’une capacité de stockage suffisante pour accueillir simultanément plus de 1000 appareils.

Selon Mike Monnik, directeur et fondateur de Dronesec, qui a analysé les images satellites, le Kremlin a «considérablement développé» son réseau de drones afin «d’attaquer l’Ukraine et d’exposer les Etats de l’Otan au risque de telles attaques»:

«Cette extension du site de lancement montre comment la Russie a accru sa capacité à faire décoller un plus grand nombre de drones, tout en déployant des technologies destinées à rendre plus difficile l’interception des types de drones utilisés.» Mike Monnik au Telegraph

(jaf/trad. hun)