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Kiev frappe la région de Moscou avec des centaines de drones

Plus de 400 engins ont été lancés en direction de la région de Moscou cette nuit, ont indiqué les autorités locales. La plupart des drones auraient été neutralisés, mais l'attaque a blessé dix personnes et provoqué des incendies.

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La capitale russe et sa région ont subi dans la nuit une vaste attaque de drones ukrainiens qui a fait dix blessés, parmi lesquels trois ressortissants chinois. Les frappes ont également provoqué un incendie sur un important site industriel, ont indiqué les autorités lundi.

Plus de 400 drones ont été lancés dans la nuit en direction de la région de Moscou, dont 85 ont été détruits aux extrémités de la ville, les autres ayant été neutralisés «aux abords lointains», selon le maire de la capitale russe Sergueï Sobianine.

«A la suite de l'attaque de drones contre la région de Moscou, dix personnes ont été blessées», parmi lesquelles une enfant de 11 ans, a précisé pour sa part le gouverneur régional, Andreï Vorobiov, sur Telegram. Selon lui, parmi les blessés figurent notamment trois ressortissants chinois qui ont été hospitalisés.

M. Vorobiov a fait état de dégâts dans les villes de Domodedovo, Podolsk et Odintsovo, évoquant des résidences privées et des infrastructures civiles endommagées par des chutes de débris de drones.

A 30 km de Moscou

L'attaque a notamment provoqué un incendie sur l'important site industriel Ioujnyïe vrata, à 30 km au sud de Moscou, près de la ville de Domodedovo, a indiqué sur Telegram une responsable locale, Ievguenia Khroustaliova. Ce site, l'un des plus grands en Russie, comprend des dépôts sur 600 000 mètres carrés, selon son site officiel.

La ville de Domodedovo accueille notamment l'un des aéroports internationaux de Moscou.

Le Comité d'enquête russe, chargé des principales investigations dans le pays, a annoncé dans la foulée l'ouverture d'une enquête pour «attentat» à la suite de cette «attaque massive des forces ukrainiennes dans la région moscovite».

Ces frappes interviennent alors que la capitale ukrainienne, Kiev, a été touchée dans la nuit de samedi à dimanche par une des «plus importantes attaques de missiles balistiques» russes, selon le président Volodymyr Zelensky, qui a déploré un mort et 16 blessés.

Plus de quatre ans après le début de l'offensive russe contre l'Ukraine, les frappes montent en puissance ces derniers mois des deux côtés du front, faisant un nombre croissant de victimes civiles. (ats)