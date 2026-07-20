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Washington frappe l'Iran pour la 9e nuit consécutive, Téhéran répond

Nouvelle nuit de frappes entre l'Iran, les Etats-Unis et leurs alliés du Golfe. Washington a affirmé avoir visé des cibles militaires, tandis que Téhéran a frappé le Bahreïn, le Koweït et deux pétroliers dans le détroit d'Ormuz.

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Les Etats-Unis ont annoncé avoir mené des frappes sur l'Iran pour la neuvième nuit consécutive lundi, Téhéran ripostant une nouvelle fois par des attaques contre ses voisins du Golfe et revendiquant l'attaque de deux pétroliers dans le détroit d'Ormuz.

Les raids de la nuit «ont visé des centres de commandement militaire iraniens, des sites de défense aérienne et de surveillance côtière, des capacités maritimes, des sites de lancement de missiles et de drones, ainsi que des réseaux de communication», a écrit sur X le Commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom).

17 soldats américains morts depuis février

«Nous les avons frappés très durement à nouveau ce soir», a déclaré le président américain Donald Trump, affirmant que ces bombardements avaient lieu «en l'honneur» des soldats américains tombés au combat au Moyen-Orient.

Deux militaires américains ont été tués vendredi par des frappes iraniennes contre une base en Jordanie, et des restes non identifiés, qui pourraient appartenir à un troisième, porté disparu, ont été retrouvés sur les lieux de l'attaque, selon le Centcom.

Un autre soldat est mort dimanche lors de la destruction contrôlée de munitions non explosées provenant d'un drone iranien abattu dans le nord de l'Irak, portant à 17 le nombre de militaires américains tués depuis le début de la guerre le 28 février.

Côté iranien, le dernier bilan officiel, publié vendredi par le ministère de la Santé, fait état de 50 morts et plus de 500 blessés depuis la reprise des combats début juillet.

«Attaques hostiles»

Au Koweït, l'armée a dit faire face lundi à l'aube à «des attaques de drones hostiles iraniens». Les sirènes d'alerte aérienne ont également retenti à Bahreïn, qui héberge une importante base navale américaine, et où l'ambassade des Etats-Unis a mis en garde ses ressortissants contre de possibles frappes iraniennes dans le centre de la capitale Manama.

Les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de l'Iran, ont annoncé de leur côté avoir mené «une attaque-surprise contre le centre de commandement des opérations spéciales de l'ennemi dans la région d'Al-Tanf, en Syrie», a écrit l'agence officielle Irna sur Telegram.

Les Gardiens avaient déjà annoncé vendredi avoir attaqué la base d'Al-Tanf, dont l'armée syrienne a repris le contrôle en février après le retrait des Etats-Unis. Mais une source militaire syrienne avait ensuite démenti à l'AFP tout bombardement.

Les Gardiens ont également affirmé lundi avoir tiré des missiles balistiques sur des avions de l'armée américaine sur l'aéroport d'Aqaba en Jordanie, près de la frontière avec Israël, «causant de sérieux dégâts à plusieurs d'entre eux», selon la télévision d'Etat.

Dimanche, l'armée israélienne avait dit avoir abattu, en collaboration avec l'armée jordanienne, un missile iranien qui visait Aqaba, port de la mer Rouge voisin d'Eilat en Israël.

Navire en feu

Les Gardiens ont également affirmé avoir «arrêté» par la force deux nouveaux pétroliers qui tentaient de franchir le détroit d'Ormuz, selon les médias officiels.

L'agence de sécurité maritime britannique UKMTO a rapporté lundi qu'un navire était en feu dans le détroit, à huit milles nautiques (15 km environ) au nord-ouest du village omanais de Kumzar, la cause de l'incendie n'étant pas connue pour le moment.



Les cours du pétrole, qui s'étaient apaisés après la signature du protocole d'accord, sont repartis à la hausse. Lundi matin, le baril de Brent de la mer du Nord, référence mondiale, a dépassé les 90 dollars, au plus haut depuis juin. (ats)

