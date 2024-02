L'ex-président mongol, Tsakhia Elbegdorj, s'est moqué de Poutine et de ses références historiques sur le réseau social X. Image: imago/dr/watson

L'ex-président mongol trolle Poutine

L'ex-président mongol s'est moqué de Poutine et de ses références historiques sur le réseau social X. Un post devenu viral qui a provoqué l'hilarité des internautes.

Plus de «International»

Moins d'une semaine s'est écoulée depuis l'interview mémorable de Tucker Carlson, présentateur de télévision proche de Trump, avec le président russe Vladimir Poutine. Depuis le début de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine, il s'agissait de la première interview de Poutine avec un média américain.

Poutine a profité de cet entretien de deux bonnes heures pour faire de longs monologues sur l'histoire de la Russie et affirmer sa revendication sur le territoire de l'Ukraine. Ce n'est pas comme si on découvrait sa «passion pour l'histoire» et son obsession pour les territoires ayant appartenu à la Russie.

Les réactions sur les médias sociaux, suite à cette interview, ont fusé. Lundi, l'ancien président mongol Tsakhia Elbegdorj a, lui aussi, pris la parole et dans un post sur X, il a mis le doigt sur l'absurdité de la logique historique de Poutine grâce à une ancienne carte de la Mongolie:

«Suite au discours de Poutine. J'ai trouvé une vieille carte de la Mongolie. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes une nation pacifique et libre🌏» Tsakhia Elbegdorj sur X

Il fait ici référence à l'Empire mongol, qui a existé de 1206 à 1368, et qui à son apogée était le deuxième plus grand empire de l'histoire (seul l'Empire britannique était encore plus grand). L'empire russe n'arrive «qu'en» troisième position. Les guerriers nomades mongols ont conquis une grande partie de l'Eurasie sous Gengis Khan en utilisant des tactiques de guerre des plus modernes pour l'époque.

Une réponse transformée en mème

L'intention de Tsakhia Elbegdorj est claire: si la Mongolie raisonnait comme Poutine, c'en serait fini de la Russie. Car celle-ci ferait alors partie de l'Empire mongol.

Et parce que tout cela s'est déroulé sur la plateforme X, la réaction de l'ex-président mongol a rapidement été transformée en mème.

Certains utilisateurs poussent le «jeu des revendications historiques» encore plus loin:

Que pense Poutine du fait qu'il a été «trollé» par son ancien homologue mongol? Nous le saurons peut-être lors de sa prochaine interview. Ou peut-être pas. (hah)