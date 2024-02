Voici les meilleurs mèmes de l'interview de Poutine par Tucker Carlson

Le journaliste américain conservateur Tucker Carlson a rencontré Vladimir Poutine à Moscou. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'interview a fait rire les internautes. Mème review.

La rencontre entre Tucker Carlson et Vladimir Poutine à Moscou a enflammé la toile, qui s'est saisie de l'occasion pour rigoler un bon coup et sortir ses meilleures mèmes.

Si vous n'avez pas suivi, les infos (sérieuses) ici 👇 Voici ce que Vladimir Poutine a dit à Tucker Carlson

Les blagues sont nombreuses pour se moquer tant du journaliste, piégé à son propre jeu en pensant être plus malin que les autres et manipulé par le maître du Kremlin, que de ce dernier, bavard et somnifère. Pour rappel: après la première question de Tucker Carlson, Vladimir Poutine a monopolisé la parole durant pas loin de 30 minutes pour refaire toute l'histoire de l'Europe centrale et de l'Est.

Note: la plupart des mèmes sont en anglais, la langue de Shakespeare et Tucker Carlson, et bien sûr traduits

On commence avec ce qui est déjà un classique: -Monsieur Poutine, pourquoi avez-vous envahi l'Ukraine?

-Il y a quatre milliards d'années, alors que la terre en était encore à sa phase de refroidissement...

Un gif simple de Poutine qui explique la guerre à Tucker:

-T'inquiète pas mec, je promets de pas parler de politique ce soir...

>Une bouteille de rum plus tard

«En 882, Rurik a...»

J'ai vendu mon pays, et pourquoi?

Pour cette interview de m...

Alors que Vladimir Poutine s'amuse avec Tucker Carlson, la presse occidentale prend l'eau. Et dans les fonds: la presse russe.

«Hey, on s'appelle? Il y en a pour cinq minutes...»

(Oui, ce mème est aussi bavard que Poutine) Quand tu en es à 3 heures d'interview et tu as envie d'aller aux toilettes, mais un garde russe armé te dit de retourner t'asseoir pour que Poutine puisse terminer son histoire de 37 minutes à propos de comment le Duché de Lituanie a importé des bananes en Europe en 1402 et voilà pourquoi l'Ukraine ne devrait pas exister aujourd'hui.

Moi, quand ma femme me demande si je me suis occupé de la lessive.

Il est l'heure de raconter une histoire. (Il s'agit bien sûr d'un montage)

«Tu sais, je me considère un peu comme un scientifique historien» Vous avez la ref

On termine avec cette image générée par IA qui résume un peu la situation: ui dr

(acu)