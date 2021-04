International

Russie

La Russie va retirer ses troupes de Crimée



Image: AP Pool Sputnik Kremlin

La Russie a annoncé son intention de retirer vendredi ses troupes massées près de l'Ukraine et en Crimée annexée, jugeant ses exercices terminés.

«Les troupes ont démontré leur capacité à assurer une défense fiable du pays. J'ai donc décidé d'achever les activités d'inspection dans les districts militaires du sud et de l'ouest», frontaliers de l'Ukraine, a déclaré le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou, pour le plus grand plaisir de l'Occident et de Kiev.

Estimant les objectifs de ces manœuvres géantes «pleinement atteints», le ministre a ordonné le «retour des troupes vers leurs points de déploiement permanents» à partir de vendredi. Les soldats déployés en Crimée en partiront, eux, d'ici au 1er mai, a-t-il ajouté.

La Russie avait multiplié ces derniers jours les exercices en mer Noire et en Crimée, après avoir déployé ces trois dernières semaines des dizaines de milliers de troupes aux frontières de l'Ukraine, avec laquelle elle est à couteaux tirés depuis 2014.

Kiev, qui combat dans l'Est des séparatistes prorusses, avait dit craindre une invasion destinée à la «détruire». Moscou avait pour sa part assuré «ne menacer personne», tout en dénonçant les «provocations» de Kiev et les activités «menaçantes» de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan) à ses frontières. (ats/afp)