Les médias russes sont mis sous pression pour supprimer les enquêtes d'Alexeï Navalny

Ces articles font écho aux recherches de l'équipe du militant anticorruption et opposant Alexeï Navalny, emprisonné depuis plus d'un an et considéré comme le principal opposant à Vladimir Poutine .

Blinken et Lavrov se sont téléphoné pour régler la crise (et ça a encore raté)

Monstre bataille de boules de neige à New York après le passage du blizzard

Des photos et des vidéos montrent les conséquences de la tempête de neige dans certains Etats du nord-est. Si à Boston, on pellette pour dégager sa voiture, à New York, on fait mumuse.

Tout le nord-est des Etats-Unis a été touché. A Boston, on a relevé 60 centimètres en 24 heures. La neige a également recouvert New York, Rhode Island et le Connecticut. La tempête s'est décalée vers l'est du Canada dimanche 30 janvier.