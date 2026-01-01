bien ensoleillé-8°
DE | FR
burger
International
Etats-Unis

Trump annonce retirer la Garde nationale dans plusieurs villes

Trump annonce retirer la Garde nationale dans plusieurs villes

Donald Trump a annoncé mercredi retirer la Garde nationale de plusieurs villes américaines. Il a essuyé une série de revers judiciaires à propos de la légalité du déploiement de cette unité de réserve de l'armée.
01.01.2026, 08:4501.01.2026, 08:45
Les militaires de la garde nationale à Elwood, près de Chicago.
Keystone

Le président des Etats-Unis a annoncé le retrait de la Garde nationale à Chicago, Portland et Los Angeles. Il néanmoins maintenu sur Truth Social mercredi que: «la criminalité y a été considérablement réduite».

«Nous reviendrons, peut-être sous une forme différente et plus forte, lorsque la criminalité recommencera à augmenter – ce n'est qu'une question de temps!»
Donald Trump

Ces dernières semaines, le déploiement des militaires avait été bloqué par la Cour suprême à Chicago et par des juges fédéraux à Los Angeles et Portland.

Depuis plusieurs mois, Donald Trump visait ces villes démocrates, dont aussi Memphis, pour lutter contre la criminalité et afin d'appuyer la police de l'immigration.

Voici les pays qui ont pulvérisé leurs records de chaleur en 2025

Ces déploiements de militaires, formés pour intervenir lors de catastrophes naturelles aux Etats-Unis mais qui peuvent également combattre à l'étranger, ont été contestés en justice par ses opposants.

Divergence de points de vue

Les démocrates dénonçaient une manoeuvre autoritaire outrepassant les limites du pouvoir présidentiel – la Garde nationale de chaque Etat est sous la double tutelle du président et du gouverneur local.

«Il est difficile de croire que ces maires et gouverneurs démocrates, tous très incompétents, souhaitent notre départ, surtout compte tenu des progrès considérables qui ont été réalisés», a insisté le milliardaire mercredi.

Le 23 décembre, la Cour suprême a toutefois jugé que le gouvernement n'avait pas fourni de base légale concernant Chicago. La mobilisation ne serait autorisée en droit américain que dans des circonstances exceptionnelles. Le «Posse Comitatus Act», une loi de 1878, interdit d'utiliser des militaires pour mener des opérations de maintien de l'ordre.

«Tactique d'intimidation illégale»

Dès la mi-décembre, l'administration Trump avait annoncé le retrait d'une partie des soldats envoyés à Portland, Los Angeles et Chicago.

Mais la Garde nationale conservait une présence résiduelle dans ces villes et le bras de fer judiciaire se poursuivait, notamment en Californie, où un juge a ordonné mi-décembre que le contrôle de la Garde nationale soit rendu au gouverneur démocrate, Gavin Newsom.

L'administration Trump avait fait appel, mais la récente décision de la Cour suprême semblait compliquer ses chances de gagner ce dossier.

Mercredi matin, quelques heures avant le post présidentiel, elle a esquissé une première reculade, en renonçant à sa demande de conserver le contrôle de la Garde nationale pendant que l'appel suivait son cours. (ats)

Plus d'articles concernant les Etats-Unis
Cette enseigne a une arme étrange pour assurer sa sécurité
1
Cette enseigne a une arme étrange pour assurer sa sécurité
de fred valet, miami
Pourquoi la famille Trump a perdu un milliard de dollars
3
Pourquoi la famille Trump a perdu un milliard de dollars
Ce couple a tout risqué pour réussir à Miami: «La compétition est rude»
Ce couple a tout risqué pour réussir à Miami: «La compétition est rude»
de Marine Brunner, Fred Valet
La revanche personnelle de Donald Trump se heurte à un obstacle
La revanche personnelle de Donald Trump se heurte à un obstacle
Le délire d’Elon Musk va révéler le talent de Donald Trump
1
Le délire d’Elon Musk va révéler le talent de Donald Trump
de Fred Valet
Thèmes
- Les employés d'Amazon s'activent à Noël
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
On sait où les ultra-riches passeront Nouvel An
Exit la soirée chez un ami, voici où l'on fête la nouvelle année quand on a quelques milliards et un yacht. Il existe même un site permettant de savoir qui est où.
Si vous vous êtes déjà demandé où les plus riches fêtaient le Nouvel An, pour fuir toute perturbation et loin de la plèbe des simples millionnaires, nous avons la réponse.
L’article