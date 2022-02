Poutine pose ses conditions pour cesser la guerre en Ukraine

On ignorait si cette interruption était liée aux exigences de Vladimir Poutine.

Les pourparlers se tiennent dans l'une des résidences du président biélorusse Alexandre Loukachenko et n'ont débouché sur aucun résultat notable. Après quelques heures, les deux délégations ont quitté la table des négociations pour rentrer pour «consultations dans leurs capitales» respectives, après avoir convenu vouloir un «deuxième round».

La table des négociations dans la région de Gomel, non loin de la centrale nucléaire accidentée de Tchernobyl.

Parallèlement, des négociations entre la Russie et l'Ukraine ont commencé en Biélorussie . Il s'agit des premiers pourparlers entre les deux pays depuis le début de l'invasion russe.

L'Elysée a simplement fait savoir que le chef de l'Etat français avait demandé à Poutine l'interruption des frappes contre les civils et la sécurisation des axes routiers en Ukraine. Et assuré que ce dernier avait «confirmé sa volonté de s'engager».

Face à la menace russe, l'Europe vient en aide aux Ukrainiens, dont elle est prête à accueillir les réfugiés en très grand nombre. Au détriment des migrants venus d'ailleurs? Début de controverse.

Une querelle est en train de prendre sur les réseaux sociaux. Aux frontières de l’Union européenne (UE), particulièrement en Pologne où affluent des milliers d’Ukrainiens fuyant la guerre, il y aurait les «bons réfugiés» et les «mauvais réfugiés». Les «bons» seraient les ressortissants ukrainiens, principalement des femmes et des enfants, chaleureusement accueillis en territoire polonais. Les «mauvais» seraient les migrants originaires d’Afrique et du Moyen-Orient, en butte à de multiples complications.