Vladimir Chizhov, ambassadeur de Russie auprès de l'Union européenne.

Ambassadeur de Russie: «les guerres en Europe commencent rarement un mercredi»

Vladimir Chizhov a assuré qu'il n'y aurait pas d'attaque russe aujourd'hui. L'ambassadeur de Russie auprès de l'UE a fortement critiqué les Américains.

L'ambassadeur de Russie auprès de l'UE, Vladimir Chizhov, a rejeté avec véhémence les avertissements américains selon lesquels les troupes russes pourraient envahir l'Ukraine voisine mercredi:

«En ce qui concerne la Russie, je peux vous assurer qu'il n'y aura pas d'attaque ce mercredi. Il n'y aura pas non plus d'escalade dans la semaine à venir ni dans la semaine d'après ni dans le mois à venir.»

Il a, en outre, encore déclaré au journal Welt ce mercredi:

«Les guerres en Europe commencent rarement un mercredi»

Pourquoi cette réaction? Parce que les Etats-Unis craignent que plusieurs manœuvres russes et un déploiement de dizaines de milliers de soldats le long de la frontière ukrainienne ne soient une préparation de guerre. Accusation que la Russie rejette.

Chizhov a donc condamné ces déclarations alarmantes concernant une éventuelle attaque contre l'Ukraine: «Lorsque vous faites des allégations – en particulier des allégations très graves contre la Russie – vous avez également la responsabilité de présenter des preuves. Sinon c'est de la diffamation. Alors, où sont les preuves?», a-t-il demandé.

L'ambassadeur auprès de l'UE a de nouveau exhorté l'Occident à prendre au sérieux les préoccupations russes en matière de sécurité:

«Lorsque nos partenaires écouteront enfin nos préoccupations légitimes, un processus de détente ne se fera pas attendre. Ce serait dans l'intérêt de tous les Européens de Lisbonne à Vladivostok, mais aussi de toutes les autres nations du monde.»

Dans un catalogue de demandes adressées à l'Otan et aux Etats-Unis, le président Vladimir Poutine exige que l'Occident émette des garanties juridiquement contraignantes pour la sécurité de la Russie. Plus précisément, cela comprend le renoncement à l'admission de l'Ukraine à l'Otan et le renoncement au stationnement de systèmes d'armes, y compris un système de défense antimissile américain, devant les frontières de la Russie. (jah)