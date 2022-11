Cancer, stéroïdes, Parkinson: la santé de Poutine fait (encore) parler

Quel est l'état de santé réel de Vladimir Poutine? image: keystone

Des informations sur le prétendu mauvais état de santé de Vladimir Poutine refont surface: une source au sein des services de sécurité russes affirme que Poutine souffre de la maladie de Parkinson et d'un cancer et qu'il est «gavé de stéroïdes».

Le président russe aurait été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson et un cancer du pancréas. C'est ce que rapporte The Sun en se référant aux e-mails d'un employé des services de sécurité russes au Kremlin, que le journal britannique a pu consulter.

«Je peux confirmer que la maladie de Parkinson a été diagnostiquée chez lui à un stade précoce, mais qu'elle est déjà à un stade avancé», peut-on lire dans l'un des messages, selon l'article. C'est un fait, mais celui-ci est «nié de toutes les manières possibles» par les dirigeants russes.

Poutine reçoit en outre régulièrement des stéroïdes lourds afin d'empêcher la propagation du cancer du pancréas, il en est littéralement «gavé». Le chef du Kremlin reçoit également régulièrement de puissants analgésiques.

Un secret bien gardé

Depuis longtemps déjà, des informations circulent sur le prétendu mauvais état de santé de Poutine. Les rumeurs selon lesquelles il souffrirait de la maladie de Parkinson et d'un cancer ne sont pas nouvelles non plus. Jusqu'à présent, il n'a jamais été possible de confirmer avec certitude si ces rumeurs étaient fondées.

Le dossier médical de Poutine est un secret bien gardé, le Kremlin lui-même dément toutes les informations selon lesquelles le président ne serait pas en bonne santé. La dernière fois que le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov s'est exprimé, c'était en mai et il a déclaré:

«Les gens raisonnables ne pouvaient pas reconnaître les signes d'une maladie ou d'un mauvais état de santé» Sergueï Lavrov

Or, c'est précisément ce que Jason Jay Smart, conseiller politique américain et correspondant spécial du Kyiv Post en Ukraine, a voulu identifier. Des traces sur la main de Poutine pourraient ainsi provenir de perfusions que le président russe a reçues. Dans les prises de vue ultérieures, la main aurait été recouverte d'un filigrane afin qu'aucun détail ne soit plus reconnaissable.

Par le passé, le comportement de Poutine lors de ses apparitions publiques a donné lieu à des spéculations. Des images ont circulé montrant Poutine tremblant, boitant ou s'accrochant convulsivement à une table, ce qui a été interprété comme un signe de problèmes physiques. (con)