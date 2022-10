L'un des missiles lancés lundi matin a frappé une passerelle piétonne dans le centre de Kiev. image: twitter

Voici où les missiles de Poutine sont tombés en Ukraine

Plusieurs villes ukrainiennes ont été frappées lundi matin lors d'une campagne de bombardements d'une ampleur inégalée depuis des mois. Des cibles civiles ont été touchées.

Carl-Philipp Frank

L'Ukraine s'est réveillée lundi sous un déluge de feu. Pour venger l'attaque contre le pont de Crimée, probablement perpétrée par Kiev, les forces russes ont lancé 75 missiles sur le pays. Selon l'armée ukrainienne, 41 ont été abattus par la défense aérienne. Zelensky a, lui, fait état de 38 missiles neutralisés.

Au-delà des chiffres, une chose est sûre: le bombardement a frappé le pays dans sa totalité, de Lviv (Ouest) à Mykolaïv (Est). L'ampleur de l'attaque est bien visible sur la carte ci-dessous:

Image: datawrapper/watson

La défense russe a déclaré que les frappes «ont atteint leur objectif». Mais qu'est-ce qui a été touché? Les cinq exemples suivants montrent qu'il ne s'agit pas d'objectifs militaires.

Pont de verre, Kiev

L'une des cibles les plus en vue des attaques de missiles est une passerelle piétonne connue sous le nom de «pont de verre». Ce passage pour piétons et cyclistes a été inauguré en 2019. Il ne fait pas partie des infrastructures critiques et ne se trouve pas à proximité d'installations militaires.

Vidéo: watson

Quand il fait chaud, ce pont est très fréquenté image: Shutterstock

Parc Chevtchenko, Kiev

Les missiles ont également visé le parc Chevtchenko et l'université nationale du même nom à Kiev. Une aire de jeux du parc a également été touchée. Aucun enfant n'a été tué.

L'université nationale Taras Chevtchenko est l'une des meilleures universités publiques d'Ukraine. image: Shutterstock

La tour 101, Kiev

Toujours à Kiev, un missile a touché la «101-Tower». Le bâtiment abriterait une antenne du consulat allemand, le QG de Samsung en Ukraine, le département des poursuites judiciaires ainsi que les bureaux de DTEK, une grande société énergétique.

Une installation de distribution de chaleur se trouve à côté de la tour. On ne sait pas si celle-ci était la véritable cible de l'attaque.

La tour de 27 étages est considérée comme un centre financier important à Kiev. image: Shutterstock

Immeuble d'habitation, Zaporijia

La ville de Zaporijia a été victime de plusieurs attaques de missiles au cours de la semaine dernière. Elle a de nouveau été touchée lundi. Cette fois-ci, les roquettes se sont abattues sur un immeuble d'habitation. Selon le gouvernement, au moins 12 personnes ont été tuées et beaucoup plus ont été blessées.

Centrale thermique, Lviv

Une centrale thermique à Lviv a également été touchée. Il en a résulté une panne de courant dans toute la région de Lviv, qui se poursuit actuellement. Selon les rapports, de l'électricité polonaise serait désormais importée pour pallier à cette situation.

La centrale électrique de Lviv est en feu image: twitter

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de viser la population civile et les installations énergétiques lors de ses attaques de missiles sur Kiev et d'autres grandes villes ukrainiennes.

Volodymyr Zelensky image: keystone

«Nous avons affaire à des terroristes», a fait savoir Zelensky lundi sur Telegram.