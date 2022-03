Poutine fait si peur à ses conseillers qu'il serait mal informé sur la guerre

Selon le porte-parole du Pentagone, John Kirby, dans des interviews accordées à CNN et Fox Business, les États-Unis n'interprètent pas ce déplacement apparent comme un retrait. Au contraire, il s'agirait plutôt d'une tentative de la Russie de réapprovisionner, ré-équiper, puis de repositionner ses troupes. (mbr)

Contrairement à ce que planifiait initialement Moscou, la guerre débouche sur une impasse sanglante dans la majeure partie de l'Ukraine. Au sein des troupes russes, le moral est en berne et les pertes s'avèrent lourdes - d'autant que les forces et les volontaires ukrainiens opposent une défense qui s'est révélée étonnamment solide.

Toujours d'après les confidences de ce responsable anonyme, cette méconnaissance serait due à des «conflits persistants» entre Poutine et ses hauts responsables militaires.

Ces conclusions démontrent une «rupture évidente dans le flux d'informations exactes» délivrés à Poutine et prouvent que ses principaux conseillers «ont peur de lui dire la vérité», a souligné le fonctionnaire à AP News.

Selon les renseignements américains, Poutine ignore que son armée utilise et perd des conscrits en Ukraine. Ils auraient également déterminé que le maître du Kremlin n'est pas pleinement conscient de l'ampleur des dommages causés à l'économie russe par les sanctions économiques imposées par les États-Unis et leurs alliés.

Sous couvert d'anonymat, un haut responsable américain s'est confié mercredi au média AP News au sujet de la stratégie militaire quelque peu confuse de Poutine . De nouvelles informations obtenues par les services secrets, tout juste déclassifiées, permettent de comprendre la perte de vitesse des forces russes. Et cela s'expliquerait par le cruel manque d'informations dont dispose Vladimir Poutine.

Vladimir Poutine, le 30 mars 2022, à Moscou. Selon des informations obtenues par les services américains, l'isolement du président russe ne fait plus aucun doute.

