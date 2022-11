Depuis un mois, l'informaticien vit dans la forêt. (Image symbolique) image: keystone

Un Russe vit dans la forêt depuis un mois pour fuir la mobilisation

Un informaticien russe a fui la mobilisation pour se réfugier dans la forêt. Il a déclaré de ne pas voir l'intérêt de mourir sur le front russe.

Un article de

Pour échapper la mobilisation russe, un expert en informatique russe vit depuis un mois dans la forêt, rapporte la plateforme indépendante médiatique russe Mediazona. Adam Kalinin, selon l'article, a protesté contre la guerre contre l'Ukraine et a donc été à la fois condamné à une amende et arrêté.

La nouvelle de la mobilisation a été un choc pour lui. Lorsqu'elle a commencé, Kalinin n'a pas attendu d'être convoqué, il s'est directement mis en route pour la forêt. «Ce n'était pas une décision facile», dit-il à Mediazona. Faire confiance au gouvernement pour ne pas recruter d'informaticiens et donc rester en ville n'était pas une option pour Kalinin, mais quitter la Russie comme l'ont fait deux de ses collègues, non plus.

Kalinin avait déjà de l'expérience

Camper dans la forêt n'est pas une nouveau pour lui. Ces dernières années, Kalinin a souvent voyagé sac à dos ou fait du camping avec sa femme, par exemple. C'est donc avec un peu d'expérience et d'équipement, qu'il est parti se réfugier dans la forêt lorsque Poutine a ordonné la mobilisation partielle en Russie.

Son intérêt pour les énergies renouvelables et la technologie lui ont également permis d'acquérir les connaissances techniques nécessaires à l'utilisation de ses panneaux solaires et de son antenne. Il s'est également aménagé un bureau dans la forêt.

Kalinin travaille huit heures par jour, cinq jours par semaine. Pendant son temps libre, il continue à développer son campement. Il collecte des matériaux de construction, apprend à construire une cabane en regardant des vidéos sur YouTube et reçoit également le soutien de sa femme qui lui apporte de la nourriture.

Dans le secteur informatique, les gens sont plutôt introverti, la solitude n'est donc pas un gros problème pour lui. Néanmoins, sa femme et ses amis lui manquent, dit-il. Exercer des activités physiques en forêt lui permettent d'extérioriser et de mieux gérer les petits soucis du quotidien: «C'est en quelque sorte plus facile à supporter». Il est convaincu qu'il se porte mieux que les hommes mobilisés. D'ailleurs, cette mobilisation, il n'en voit pas l'utilité. «Il est évident qu'on ne défend personne, on attaque. Et c'est triste».

((t-online,csi))