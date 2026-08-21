La Russie a mené un exercice inhabituel de tir près du Japon

Moscou a mobilisé un sous-marin nucléaire, un croiseur et des batteries côtières autour des Kouriles. Tokyo dénonce une démonstration militaire inacceptable.

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La Russie a mené un exercice de tir de missiles inhabituel près de l'archipel des Kouriles, dans l'Extrême-Orient. Le Japon revendique une partie de l'archipel. Ce tir de missiles attise encore davantage les tensions entre les deux pays, rapporte l'agence de presse Bloomberg.

Un sous-marin à propulsion nucléaire, un croiseur et le système de défense côtière «Bastion» déployé autour de l'archipel méridional ont tiré des missiles, a déclaré jeudi la flotte russe du Pacifique à l'agence de presse Interfax. Les missiles auraient tous atteint leurs cibles, situées à plus de 300 kilomètres.



On ignore où et quand cet exercice a précisément eu lieu. En 2016, la Russie avait déjà déployé des batteries de défense côtière «Bastion» sur l'île d'Itouroup, appelée Etorofu au Japon.

Le ministre japonais des Affaires étrangères, Toshimitsu Motegi, a déclaré à Kyodo News que l'action militaire russe était inacceptable. «Nous avons adressé une protestation en réponse à la notification concernant le projet de mener un essai de missile» au large des îles Kouriles, appelées Territoires du Nord par le Japon, a déclaré à l'AFP un porte-parole du gouvernement japonais.

Visite de Poutine

La Russie contrôle les îles Kouriles méridionales, que l'Union soviétique avait conquises au Japon vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. La semaine dernière, le président russe Vladimir Poutine s'est rendu pour la première fois dans cette région. Il s'est rendu à Itouroup, ce qui a suscité des protestations de la part du Japon.

La visite de Poutine et l'essai de missile interviennent alors que le Japon se rallie au soutien occidental à l'Ukraine. Tokyo a ainsi imposé des sanctions à la Russie et fourni une aide militaire non létale à l'Ukraine, notamment des gilets pare-balles et des véhicules de transport. Poutine a affirmé que le Japon avait changé d'attitude envers Moscou sans qu'il y ait eu de provocation.

Des négociations en cours?

Tokyo revendique les quatre îles les plus au sud de l'archipel. En raison notamment de ce différend territorial, les deux pays n'ont jamais officiellement signé de traité de paix après la Seconde Guerre mondiale. Poutine a toutefois déclaré qu'il était prêt à rechercher une solution par le biais d'un traité de paix avec le Japon.

L'ancien premier ministre japonais Shinzo Abe avait tenté de parvenir à un accord avec Poutine prévoyant que la Russie cède deux de ces îles au Japon, mais entretemps, les perspectives d'un nouveau dialogue se sont éloignées.

Contrairement à ses prédécesseurs, l'actuelle première ministre, Sanae Takaichi, ne s'est pas encore entretenue avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Cela alimente les spéculations selon lesquelles elle souhaiterait peut-être relancer les négociations avec la Russie au sujet des îles contestées. (jah/ats)