Poutine en visite aux îles Kouriles Keystone

«Absolument inacceptable»: cette visite de Poutine indigne le Japon

Le président russe était en visite pour la première fois aux îles Kouriles ce jeudi, un territoire stratégique disputé avec le Japon. Les autorités nippones ont vivement réagi.

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Le président russe Vladimir Poutine s'est rendu pour la première fois jeudi dans les îles Kouriles, en Extrême-Orient, une visite jugée «absolument inacceptable» par le Japon qui revendique également cet archipel.

Les relations russo-japonaises sont marquées par des tensions autour de ces îles, considérées par Tokyo comme occupées par l'Union soviétique depuis 1945. C'est la première visite d'un président russe sur le territoire depuis celle en 2010 de Dmitri Medvedev, qui était alors le premier dirigeant russe à s'y rendre, suscitant la colère de Tokyo. Il y était retourné en 2019 comme premier ministre.

Au lendemain d'une visite à Ioujno-Sakhalinsk, sur l'île de Sakhaline, mercredi où il a visité un hôpital, Vladimir Poutine s'est rendu à Itouroup, l'une des îles de l'archipel des Kouriles, selon une vidéo publiée par le Kremlin. Selon les médias russes, il y a notamment visité une usine de transformation de poisson, où on lui a offert du caviar, et une école.

C'est la première visite d'un président russe aux îles Kouriles depuis 2010. Keystone

A Sakhaline, Vladimir Poutine avait présidé une réunion« sur la garantie de la sécurité des frontières orientales de la Russie», selon l'agence de presse RIA Novosti.

Le Japon avait durci le ton

Tokyo a vivement réagi: «Cette visite (...) heurte les sentiments du peuple japonais, elle est absolument inacceptable (...) Nous protestons vigoureusement», a déclaré la première ministre japonaise Sanae Takaichi.

Elle a rappelé que Tokyo avait exhorté Moscou à ne pas organiser de visite présidentielle dans la région. «Cette visite a encore exacerbé le ressentiment de l'opinion publique japonaise à l'égard de la Russie et rendu plus difficile l'amélioration des relations», déjà mise à mal par la guerre en Ukraine, a ajouté Takaichi.

Sanae Takaichi Keystone

Après l'offensive russe en Ukraine en février 2022, le Japon avait durci le ton et considéré, pour la première fois depuis 2003, que les îles Kouriles, au nord de l'archipel, étaient «occupées illégalement» par la Russie. Depuis 2003, la diplomatie nippone évitait de parler d'occupation.

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«Les Territoires du Nord constituent une partie inhérente du territoire du Japon, tant sur le plan historique qu'au regard du droit international», a insisté jeudi le ministre des Affaires étrangères Toshimitsu Motegi, utilisant l'appellation japonaise des îles.

Un rapprochement Russie-Chine

«Le Japon a identifié la Russie comme l'une des principales sources de menace. Je tiens à souligner que nous ne menaçons pas le Japon (...) Au contraire, c'est lui qui a des revendications territoriales contre notre pays», a déclaré Poutine mercredi.

La Russie et la Chine se sont récemment rapprochées, leurs marines et leurs forces aériennes menant des exercices conjoints dans des zones proches du Japon, ce qui conduit les avions japonais à décoller en alerte des centaines de fois par an. De son côté, la Corée du Nord, qui a qualifié ce mois-ci le renforcement militaire du Japon de «transformation en État de guerre», a également envoyé des troupes et des obus d'artillerie pour soutenir l'effort de guerre russe en Ukraine.

Début août, le Japon a souligné à nouveau les risques croissants représentés par ces trois pays dans son dernier livre blanc de la défense. Le New York Times a également rapporté en juillet que la Russie avait fait du Japon un «nid d'espions» et une source clé de technologies à double usage nécessaires à son effort de guerre en Ukraine.

Une importance stratégique

L'Union soviétique avait pris possession de l'archipel volcanique stratégique des Kouriles situé au nord de l'île nippone d'Hokkaido dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale et y maintient depuis lors une présence militaire. L'Union soviétique n'avait déclaré la guerre au Japon que le 8 août 1945, après le largage de la bombe atomique sur Hiroshima et six jours avant la fin du conflit.

Les noms des îles concernées sont similaires dans les deux pays : Kounachir, Habomai, Chikotan et Itouroup en russe ; en japonais, elles sont connues sous les noms de Kunashiri, Habomai, Shikotan et Etorofu. Leur population, composée d'environ 20 000 citoyens russes, vit dans un climat rigoureux, mais les îles possèdent des gisements minéraux, notamment d'or et d'argent, ainsi que des zones de pêche riches.

Après l'occupation des îles en 1945, Moscou a expulsé leur population japonaise d'environ 17 000 personnes. Par la suite, les îles ont acquis une importance stratégique, servant de bases aériennes et navales durant la Guerre froide, lorsque l'Union soviétique était confrontée aux Etats-Unis et à leur plus proche allié dans le Pacifique, le Japon. (jzs/afp)