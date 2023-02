La photo publiée par le Kremlin montrerait Vladimir Poutine dans le train en 2012. Aujourd'hui, le train aurait été transformé et blindé. Image: kremlin.ru via Dossier Center

Poutine ne voyage presque plus qu'en train spécial blindé

Avec l'invasion de l'Ukraine, le chef du Kremlin a apparemment modifié son choix en matière de moyens de transport. Une recherche menée par des opposants russes explique pourquoi.

Clara Lipkowski

Le président russe Vladimir Poutine, craignant pour sa propre sécurité, utiliserait principalement un type de transport depuis le début des préparatifs de guerre russes contre l'Ukraine: un train spécial et blindé. C'est ce que rapportent des journalistes du Dossier Center, un média d'investigation russe dirigé par l'opposant Mikhaïl Khodorkovski.

Au lieu de prendre l'avion présidentiel, le train est depuis fin 2021 le moyen de transport le plus fréquent du chef du Kremlin, écrit le journaliste Ilya Roschdestvenskij. Il utilise surtout le train pour se rendre dans ses résidences, par exemple à Valdaï.

La raison en est simple: Poutine craint d'être plus facilement localisé dans un avion car les données des passagers lors des vols peuvent être plus facilement saisies par les systèmes de surveillance aérienne. De plus, le chef du Kremlin veut se protéger contre un éventuel abattage d'avion.

Visuellement, le train spécial devrait ressembler au train longue distance et navette rouge et argenté qui est courant en Russie. Image: Imago

Le train rouge et argent ressemble visuellement aux trains de passagers habituels en Russie mais il est spécialement équipé, rapporte Roschdestvenskij. Il est doté d'un blindage spécial, d'une voiture-lit supplémentaire, d'un bureau et d'un wagon de communication spécial. De l'extérieur, il devrait être visuellement reconnaissable des autres trains: Sur le toit, il doit y avoir des boîtiers spéciaux avec des antennes.

Le train a par ailleurs la plus haute priorité, écrit Roschdestvenskij:

«L'horaire est adapté à Poutine afin que son train puisse circuler à la vitesse maximale et sans s'arrêter»

Apparemment, seuls le président et le Premier ministre russes peuvent l'utiliser.

En public, Poutine ne se montre presque jamais dans ce train. La dernière fois, écrit le journaliste, c'était en 2012, dans un modèle antérieur au train actuel. En décembre 2019, Poutine aurait inauguré à bord de ce convoi spécial la ligne ferroviaire menant à la péninsule de Crimée, annexée en violation du droit international.

Selon le média indépendant russe Sota, on aurait réaménagé une gare à Moscou pour les voyages en train de Poutine. Depuis, il y aurait notamment une «salle VIP» et une salle de réunion. Selon le média, les transformations auraient également eu lieu peu avant l'invasion de l'Ukraine. Le Dossier Center ajoute que le train appartient à une entreprise d'un vieil ami de Poutine du temps de Saint-Pétersbourg, Yuri Kowaltschuk.

Le Dossier Center a publié cette recherche lundi. Il se définit comme une plateforme d'investigation qui mène des recherches sur des personnes liées au Kremlin. Le groupe se réfère souvent à des sources issues des services de l'Etat. Pour des raisons de sécurité, ces dernières restent en général anonymes.

(Traduit de l'allemand, nva)