Serait-ce la fin de Poutine?

Si la Crimée tombe, Poutine aussi

L'Ukraine n'a jamais abandonné l'idée de reprendre la Crimée, annexée par la Russie. Mais une reconquête est-elle réaliste? Pour Poutine, elle aurait des conséquences fatales.

Patrick Diekmann / t-online

Les images sont inoubliables. Après l'annexion de la Crimée en 2014, contraire au droit international, Vladimir Poutine a débarqué sur la péninsule de la mer Noire à bord d'un bateau blanc. Les années suivantes, les visites de Poutine en Crimée sont devenues une tradition: pour les cinq ans de l'événement en 2019, il s'est rendu à moto à l'inauguration du pont de Crimée, avec le club de motards d'extrême droite «Les Loups de la nuit».

Quelques mois plus tard, le chef du Kremlin est arrivé en train. Même après l'attaque ukrainienne sur le pont de Crimée, en octobre dernier, Poutine a quitté Moscou pour inspecter les réparations.



En 2019, la Russie a célébré le cinquième anniversaire de l'annexion de la Crimée. DR

Le message est clair: la Russie a pris le contrôle de la Crimée.



A Kiev, on voit naturellement les choses différemment: les dirigeants ukrainiens n'ont pas renoncé à leur objectif de guerre suprême: la récupération de tous les territoires occupés par la Russie. Au contraire, depuis que l'Ukraine a réussi à reconquérir du terrain, l'automne dernier, cela suscite également, à Kiev, l'espoir d'une libération de la Crimée. Cet espoir est également alimenté par les livraisons d'armes occidentales, alors que le Kremlin doit déjà recourir à l'aide à l'armement de l'Iran ou de la Corée du Nord.

Mais une reconquête de la Crimée est-elle réaliste pour l'armée ukrainienne? Pour Poutine en revanche, une éventuelle perte de la péninsule serait un scénario cauchemardesque, car il est difficilement concevable qu'il puisse se maintenir à la présidence dans ce cas.

Dans une longue guerre d'usure, le camp qui peut mobiliser le plus de ressources a l'avantage, disent les experts militaires. La question de savoir quel sera le parti de la guerre à long terme en Ukraine est controversée. L'Ukraine est en tout cas confiante: en ce qui concerne la péninsule annexée par la Russie, le président Volodymyr Zelensky a été clair en août 2022.

«Nous ne l'abandonnerons jamais»

La position des dirigeants ukrainiens a été exprimée à plusieurs reprises. Après les crimes de guerre russes à Boutcha, Irpin et Izium, Kiev se montre intransigeante sur cette question et ne veut pas céder à Moscou des territoires où d'autres atrocités russes pourraient menacer. En outre, si Zelensky devait abandonner la Crimée, il est probable que même lui, le héros de guerre, perdrait son soutien sur le plan intérieur.

En conséquence, la Crimée est également un symbole important pour l'Ukraine.

Après un référendum national en 1991, au cours duquel les Ukrainiens – dont la majorité des habitants de Crimée – ont voté pour l'indépendance vis-à-vis de l'Union soviétique, elle est devenue une partie légitime de l'Ukraine indépendante. C'est son statut au regard du droit international, même si la propagande russe tente de mettre en scène la Crimée comme faisant historiquement partie de la Fédération de Russie.

Mais l'Ukraine ne peut pas acheter grand-chose avec ce statut de droit international. Au final, c'est probablement la force militaire qui décidera si Kiev récupère la Crimée.

«Dans les conditions actuelles, je considère comme un objectif de guerre irréaliste le fait que la Crimée puisse être libérée militairement», a déclaré, en août, l'expert militaire Carlo Masala, de l'université de la Bundeswehr à Munich, à la chaîne de télévision Welt. Il ajoute:

«Il est plus facile de défendre la Crimée que de l'attaquer et les Ukrainiens n'ont pas les forces nécessaires pour le faire»

D'autres en Occident sont plus optimistes. «Je m'attends à ce que l'Ukraine libère la Crimée d'ici août», a déclaré Ben Hodges, lieutenant-général à la retraite des forces armées américaines, sur Twitter en décembre dernier. «L'état-major ukrainien continuera à pilonner les centres de commandement et les lignes d'approvisionnement russes au cours des prochaines semaines jusqu'en février (2023.)»

Comme les avis divergent à l'Ouest sur les objectifs de guerre, on n'en parle pas ouvertement au sein de l'OTAN pour ne pas contrecarrer l'unité. Certains Etats - la Pologne, la Grande-Bretagne, les Etats baltes - soutiennent des objectifs de guerre maximalistes, dont la restitution de la Crimée à l'Ukraine.

D'autres Etats, comme l'Allemagne, sont plus réticents à formuler des buts de guerre.

Pour surmonter cette division, l'Occident devrait répondre à une question cruciale: croit-il à une victoire militaire complète de l'Ukraine ou les craintes d'une escalade généralisée par la Russie l'emportent-elles? Depuis près de onze mois de guerre, il n'y a pas de réponse claire à cette question.

Pour libérer la Crimée, l'Ukraine aurait besoin, selon les experts, de plus de chars de combat, d'artillerie et surtout de plus de munitions. Des avions de combat et des navires de guerre occidentaux pourraient également être nécessaires, car l'accès terrestre à la péninsule est relativement étroit et facile à défendre pour l'armée russe. En outre, l'Ukraine devrait couper les lignes d'approvisionnement russes et détruire le pont de Crimée.

L'armée ukrainienne a déjà pu mener avec succès des attaques de missiles et de drones contre la Crimée. Des parties de la flotte russe de la mer Noire ont ainsi été coulées, et même quelques avions de combat et aérodromes ont été détruits. Ce sont surtout les drones commerciaux équipés de grenades, lancés par exemple depuis Odessa, qui font régulièrement des dégâts sur la péninsule de la mer Noire. Mais contre les positions russes en Crimée, ce ne sont rien de plus que des coups d'épingle, l'Ukraine est encore loin d'une grande offensive.

Pour Poutine, l'annexion illégale de la péninsule est devenue un symbole indissociable de son pouvoir et de sa volonté d'expansion. Mais dans le cadre de la guerre d'agression en Ukraine, cela devient également un problème pour Moscou. La lutte pour la Crimée est tellement chargée idéologiquement qu'une chute de Poutine est probable si l'armée russe la perdait. La péninsule est le principal point faible du chef du Kremlin.

Va-t-il donc la défendre à tout prix?

«Pour reconquérir également la Crimée, d'autres armes occidentales seront nécessaires. Mais la perte de la Crimée serait une telle défaite catastrophique pour la Russie que cela irait de pair avec la chute de Vladimir Poutine», explique Gerhard Mangott, politologue d'Innsbruck et spécialiste de la Russie, à t-online.

«Non pas par une révolution venue d'en bas, mais par une révolte de palais orchestrée par des personnes qui se trouvent dans son entourage» Gerhard Mangott

Mangott voit même le risque d'une possible escalade nucléaire. «Le risque est grand que Poutine puisse ordonner l'utilisation d'armes nucléaires en dernier recours si une offensive ukrainienne contre la Crimée se dessine», explique-t-il. Les services secrets ukrainiens ont également averti que Poutine pourrait déployer des armes nucléaires en Crimée.

L'utilisation d'armes nucléaires serait probablement le suicide politique du régime russe au niveau international. Même la Chine a laissé entendre qu'elle retirerait son soutien au Kremlin en cas d'utilisation d'armes nucléaires par la Russie. Le chef du Kremlin serait alors complètement isolé sur la scène internationale - avec de graves conséquences pour l'économie russe.

On verra peut-être dans les prochains mois si l'Ukraine a la force de se lancer dans une conquête militaire. Kiev et Moscou prévoient de nouvelles offensives au printemps. Les troupes ukrainiennes sont encore loin de la Crimée. Mais à Kiev, l'espoir grandit que Poutine ne se montrera plus jamais en Crimée.