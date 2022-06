Série

Le «binge-watching» sur Netflix, c'est bientôt fini

L'habitude de s'enfiler des épisodes les uns après les autres sur Netflix appartiendra peut-être bientôt au passé. Afin de lutter contre la fuite de ses abonnés, la plateforme de streaming envisage de changer son mode de diffusion.

Face à une concurrence de plus en plus agressive, Netflix est bien obligée de s'adapter et de revoir les formules qui ont fait son succès. Parmi elles: la possibilité de regarder une série télévisée d'un seul coup. La plateforme pourrait envisager de fractionner davantage la diffusion des séries les plus populaires, indique CNBC.

La fuite des abonnés

Il faut dire que la période n'est pas rose pour Netflix. La plus célèbre plateforme de vidéo à la demande du monde a perdu 200 000 abonnés au premier trimestre 2022. Une première en dix ans.

La cause de ces désabonnements en masse? Selon Futura Sciences, la mise en ligne de tous les épisodes d'une série d'un seul coup, le jour de la sortie. A chaque sortie d'une série phare, on s'abonne puis, une fois qu'elle a été regardée, on se désabonne.

Chez la concurrence, Disney+ ou HBO Max par exemple, on a adopté la stratégie inverse: un rythme de diffusion plus lent qui tient les spectateurs en haleine, à hauteur d'un épisode par semaine, pendant des semaines, voire des mois.

Diffusion en parties

Du coup, Netflix a décidé de s'inspirer de la méthode. Elle a fractionné la diffusion de quelques-unes de ses trois dernières séries-phares («Stranger Things», «Better Call Saul» et «Ozark») en deux parties. Les prémisses d'un changement de stratégie?

Il semblerait que, pour satisfaire à la fois les amateurs de suspens et les adeptes du «binge-watching», Netflix pourrait opter une solution entre-deux. Le concept? Un fractionnement d'une série avec deux ou trois épisodes par semaine.

Lors d’une conférence téléphonique avec les investisseurs en avril dernier, Ted Sarandos le co-CEO de Netflix a expliqué: «Ce que nous avons découvert, c’est que les fans aiment les deux. Le fait de pouvoir diviser les saisons leur permet d’avoir une expérience de binge vraiment satisfaisante». Quel que soit le modèle choisi, il va falloir s'attendre à du changement... et apprendre à prendre son mal en patience. (mbr)