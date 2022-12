Macron: «En pharmacie, le préservatif sera gratuit pour les 18-25 ans»

«On va continuer à renforcer notre politique de prévention en santé, des diagnostics et des dépistages réguliers aux grands âges de la vie, aller plus loin sur la vaccination face à certains virus. Je pense au papillomavirus», ajoute-t-il. (chl/ats)

Après cette annonce, «j'ai été pris à partie par plusieurs d'entre vous sur le fait que beaucoup de nos jeunes mineurs avaient des rapports sexuels et qu'il fallait aussi qu'ils puissent se protéger, qu'ils pouvaient avoir les mêmes contraintes financières», explique-t-il dans la vidéo.

Il a reconnu avoir été critiqué pour avoir limité la veille cette mesure aux 18-25 ans à partir de janvier. «Banco, nous allons le faire!», a déclaré le chef de l'Etat dans un tweet et une vidéo postés sur les réseaux sociaux.

Strasbourg: «L'expérimentation animale devient un problème de société»

La faculté des sciences de la vie de l'université de Strasbourg va suspendre certaines expérimentations animales à visée pédagogique après que plusieurs étudiantes de master ont refusé de prendre part à des travaux pratiques sur des hamsters.

Comme le rapporte Le Monde vendredi, sept étudiantes du master 2 d'écophysiologie animale, écologie et éthologie ont refusé au premier semestre universitaire de participer à des travaux pratiques (TP) visant à inciser des hamsters pour leur poser une sonde afin de mesurer des paramètres biologiques, avant de les euthanasier quelques semaines plus tard pour les disséquer et prélever les organes nécessaires à l'analyse.