La Nouvelle-Zélande veut devenir le premier pays sans cigarettes



Pour devenir une nation sans tabac d'ici 2025, le gouvernement entend interdire prochainement de fumer à toute personne née après 2004.

Le gouvernement de Yacinda Ardern a avancé une série de propositions peut-on lire dans le Guardian , telles que l'augmentation progressive de l'âge légal pour fumer. Une réduction significative du niveau de nicotine autorisé était également envisagée, de même que l'interdiction des filtres, la fixation d'un prix minimum et la restriction des lieux de vente autorisés.

Le tabagisme est responsable d' un décès par cancer sur quatre en Nouvelle-Zélande

Environ un demi-million de Néo-Zélandais fument quotidiennement. Les effets de cette situation sont les plus ressentis parmi les Maoris, les peuples autochtones de Nouvelle-Zélande: les femmes maories ont les taux de tabagisme les plus élevés du pays, avec environ 30% de fumeurs. Le cancer est la principale cause de décès chez les femmes maories et la deuxième cause chez les hommes maoris.

Le tabac, reflet des injustices sociales

Les propositions ont été bien accueillies par un certain nombre d'organisations de santé publique. La directrice générale de la Ligue du cancer, Lucy Elwood, fait remarquer que le nombre de point de vente de tabac était quatre fois plus élevé dans les collectivités à faible revenu. Le tabagisme y est, de ce fait, bien plus élevé. «Ces injustices flagrantes sont la raison pour laquelle nous devons protéger les générations futures des méfaits du tabac», declare t-elle dans le NZherald.

Marché noir du tabac

Mais le projet a également fait l'objet de critiques.Certains s'inquiétant des conséquences économiques de la faillite en chaîne des buralistes mais aussi du développement anarchique d'un marché noir du tabac. Le gouvernement a reconnu que c'était un risque. D'autres encore estiment que ce projet va trop loin, faisant valoir que ces mesures sont une immixtion insupportable dans la vie privée des Néo-Zélandais. (ga)