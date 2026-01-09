Après l'épisode neigeux de jeudi, place aux rafales de vent. Keystone

La tempête Goretti s'abat sur l'Europe

Plusieurs régions de France, d'Allemagne et du Royaume-Uni ont relevé leur degré d'alerte ce vendredi en raison de vents violents.

Le nord-ouest de la France, à peine remis d'un épisode neigeux, a affronté jeudi la tempête Goretti. Une rafale de vent a été mesurée à plus de 200 km/h en Normandie. 50'000 foyers étaient touchés par des coupures d'électricité jeudi soir. Du Finistère à la Seine-Maritime, les pompiers ont effectué des dizaines d'interventions pour des chutes d'arbres et de câbles électriques.

Une rafale de vent a atteint 213 km/h à Barfleur, sur la côte nord-est du département de la Manche secoué par la tempête Goretti, a annoncé la préfecture. Selon les prévisions, le pic d'intensité était attendu entre 00h30 et 01h00 vendredi matin.

La Manche est placée en vigilance rouge, niveau d'alerte le plus élevé. Un tel seuil pour vents violents en France avait été atteint la dernière fois lors de la tempête Ciaran en 2023. Le pays avait alors été balayé par des rafales à près de 200 km/h, privant d'électricité plus d'un million de foyers et couchant au sol des pans entiers de forêts.

Des vagues de 10 mètres

La préfecture de la Manche a appelé la population à rester à l'abri durant la tempête. Les écoles, collèges et lycées sont fermés vendredi dans ce département ainsi qu'en Seine-Maritime. Une trentaine d'autres départements, de la Charente-Maritime à l'Ile-de-France, ont été placés en vigilance orange par Météo-France.

La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord a demandé de ne pas prendre la mer, redoutant la formation de vagues de plus de 10 mètres de haut.

Cinq grands viaducs, dont le pont de Normandie ou le pont de Cheviré à Nantes, sont fermés de manière «préventive» jusqu'à vendredi matin. La circulation des trains est, elle, suspendue dans l'ensemble de la Normandie à partir de 22h00 et sera aussi perturbée en Bretagne ainsi que dans les Hauts-de-France. En région parisienne, les rafales devaient atteindre environ «90 à 100 km/h voire plus» pendant plusieurs heures, selon Météo-France.

La tempête Goretti affecte aussi le Royaume-Uni depuis la fin de journée jeudi. L'agence britannique de météorologie, le Met Office, a émis une rare alerte rouge aux vents violents, le niveau le plus élevé, pour les îles Scilly et une grande partie de la région des Cornouailles, dans le sud-ouest de l'Angleterre, où les rafales peuvent atteindre jusqu'à 160 km/h.

Des écoles fermées en Allemagne

Selon la BBC, 65 000 foyers ont été privés d'électricité notamment dans cette région en raison de la tempête. L'alerte rouge concerne environ un demi-million de personnes. Le Met Office a également prévenu que de «très grandes vagues rendront certaines zones côtières très dangereuses».

La circulation des trains dans le sud-ouest des Cornouailles a été suspendue jeudi soir et devrait rester affectée durant deux jours, selon la compagnie nationale des chemins de fer.

En Allemagne, plusieurs villes du nord, dont Hambourg et Brême, ont prévu de fermer les écoles vendredi en raison du passage de la tempête Elli, qui s'accompagne de neige et de vents violents.

La tempête doit balayer l'ensemble du pays, touchant plus particulièrement le nord et le nord-est, où jusqu'à 15 centimètres de neige sont attendus.

Ces précipitations seront accompagnées de rafales soutenues, favorisant la formation de congères, des amas de neige façonnés par le vent, selon le service national de météorologie (DWD). Les températures minimales devraient chuter ce week-end à -10 degrés Celsius, voire jusqu'à -20 degrés localement, selon le DWD. (jzs/ats)