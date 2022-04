Bonne nouvelle sur le front du Covid à l'international

La pandémie a ralenti pour la seconde semaine consécutive, selon l'Organisation mondiale de la Santé.

La pandémie liée au coronavirus a ralenti, la semaine dernière, dans le monde, pour la seconde semaine consécutive. Le nombre de nouveaux décès, après une augmentation la semaine précédente, est lui aussi en recul.

Selon les données publiées, mardi soir, par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), à Genève, les nouvelles contaminations ont diminué de 13%, à plus de 9,3 millions. Toutes les régions s'appuient sur un recul des nouvelles infections. Parmi elles, celui-ci est plus important:

En Afrique.

En Europe.

Dans le Pacifique occidental.

Il l'est moins en revanche dans une partie de l'Asie.

Côté nouveaux décès, la diminution atteint 43% à un peu plus de 26 000. La semaine précédente, le nombre avait largement augmenté sur le continent américain et dans une partie de l'Asie. Ces deux mêmes régions ont observé, la semaine dernière, un recul important, de plus de 60%.

Le variant Omicron rassemble toujours presque la totalité des cas séquencés sur un mois. Il a même à nouveau augmenté la semaine dernière. Au total, plus de 6,1 millions de personnes ont succombé au coronavirus depuis le début de la pandémie. Près de 500 millions ont été infectées. (jah/ats)