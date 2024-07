Ozempic a été développé à l'origine comme médicament contre le diabète. Il contient la substance active semaglutide, qui augmenterait le risque de cécité. Image: Shutterstock

Le médicament minceur des stars peut rendre aveugle

Perdre du poids en une seule injection, c'est la promesse de l'Ozempic. Mais ce produit miracle a aussi des effets secondaires. Les personnes qui s'injectent de l'Ozempic peuvent devenir aveugles. C'est du moins ce que suggère une nouvelle étude.

Aylin Erol Suivez-moi

Plus de «International»

En été 2023, les médecins de l'hôpital spécialisé en ophtalmologie «Mass Eye and Ear» à Boston (USA) font une observation inhabituelle: en l'espace d'une semaine, trois personnes se présentent à leur cabinet avec les mêmes troubles:



Elles ont toutes perdu la vue d'un œil d'un jour à l'autre.​

Les médecins constatent chez leurs patients ce qu'ils appellent une «neuropathie optique ischémique antérieure non artéritique». Il s'agit d'un type d'accident vasculaire cérébral qui entraîne une perte soudaine et indolore de la vision d'un œil. Cette maladie est extrêmement rare. Selon des études, elle ne touche que 10 personnes sur 100 000.

L'accumulation de cas dans leur clinique laisse donc les médecins perplexes. En y regardant de plus près, ils constatent que les trois patients prennent des médicaments à base de semaglutide. Cette substance active est contenue dans les médicaments contre le diabète Ozempic et Wegovy, qui sont également utilisés pour perdre du poids. Un phénomène rendu populaire par les stars.

Jusqu'à sept fois plus de risques

Des chercheurs de la Mass General Brigham School et de la Harvard Medical School à Boston mènent une étude rétrospective. Pour ce faire, ils utilisent les données médicales existantes de patients et de patients n'ayant pas d'antécédents de la maladie, qui ont déjà été collectées dans le cadre d'une autre étude entre 2017 et 2023. Ils se concentrent sur les données des trois dernières années d'un sous-groupe: les 1700 personnes qui souffrent de diabète, de surpoids ou d'obésité.

Au sein de ces groupes, ils ont comparé les personnes qui avaient pris un médicament à base de semaglutide pendant une longue période avec celles qui ne s'étaient pas vu prescrire un tel médicament.



Résultat: 17 des 200 patients diabétiques qui prenaient un médicament à base de semaglutide ont ensuite développé la maladie. C'est un taux quatre fois plus élevé que chez ceux qui ne prenaient pas un tel médicament.



Les chercheurs ont également constaté que les personnes en surpoids ou obèses avaient plus de sept fois plus de risques de perdre totalement ou partiellement la vue d'un œil lorsqu'elles prenaient un médicament à base de semaglutide. 20 des 361 patients en surpoids ou obèses ont développé la maladie. Le plus souvent, ils l'ont développée au cours de la première année suivant la prescription de semaglutide.

Pas de lien définitivement établi

Ozempic contient 1,0 mg et Wegovy 2,4 mg de semaglutide. La substance active ne fait pas seulement baisser le taux de glycémie, elle inhibe également l'appétit et permet à l'estomac de se vider plus lentement.

Les pilules amaigrissantes et les injections étaient donc considérées comme un remède miracle pour les personnes souffrant de diabète et d'obésité.

Mais les stars ont également découvert Ozempic et Wegovy. Le fondateur de Tesla, Elon Musk, et l'animatrice de talk-show américaine Oprah Winfrey ne juraient que par ces médicaments.

Vont-ils tous perdre la vue d'un œil? L'étude ne peut pas encore se prononcer clairement sur ce point. Interrogé par CNN, le fabricant danois d'Ozempic et de Wegovy, Novo Nordisk, écrit que les données de l'étude ne sont pas suffisantes pour prouver un lien de cause à effet entre le semaglutide et la cécité. Ils examineraient le lien entre la prise de semaglutide et les effets sur la rétine dans une étude qui devrait être achevée en 2027. Le groupe pharmaceutique écrit:

«La sécurité des patients est une priorité absolue pour Novo Nordisk et nous prenons très au sérieux tous les rapports d'effets secondaires indésirables liés à l'utilisation de nos médicaments» Novo Nordisk, fabricant d'Ozempic CNN

Les chercheurs de l'étude ont également souligné que d'autres recherches devaient être menées sur un échantillon plus important. Leurs résultats suggèrent seulement un lien entre le semaglutide et la maladie. Mais la manière exacte dont le semaglutide interagit avec les yeux n'a pas encore été élucidée.

Les experts interrogés par CNN déconseillent aux patients diabétiques et aux personnes en surpoids d'arrêter l'Ozempic et consorts sur la base des résultats de ces études. Même avec un risque accru de développer la maladie à cause du semaglutide, les cas restent rares.