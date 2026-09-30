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Kim Jong Un est gros (mais ça va)

FILE - In this photo provided by the North Korean government, North Korean leader Kim Jong Un, center right, and his daughter attend a completion and operation ceremony of Kangdong Greenhouse Farm in ...
Le leader nord-coréen accusée un surpoids conséquent et fume, mais n'a pas de problèmes de santé.Keystone

Kim Jong Un est très obèse (mais ça va)

Un bilan de santé du leader nord-coréen a fuité. Malgré une obésité marquée, il semble ne pas souffrir de problèmes de santé.
30.09.2026, 11:4730.09.2026, 11:47

Kim Jong Un est «extrêmement obèse» mais, ne montre aucun problème médical, a déclaré mercredi un député sud-coréen. L'élu a dit citer les services de renseignement sur la santé du leader nord-coréen.

La santé de Kim, qui est fumeur et obèse de longue date, et l'éventualité de sa mort soudaine, sont un sujet d'attention internationale compte tenu des armes nucléaires dont est dotée la Corée du Nord, et des tensions dans la région.

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Le leader nord-coréen «est considéré comme extrêmement obèse, avec un poids dépassant les 140 kg», a déclaré le député sud-coréen Youn Kun-young, disant citer des informations des services de renseignement de Séoul.

Bien qu'il présente «un haut risque de maladie cardiovasculaire», le leader nord-coréen n'a fait montre d'aucune difficulté physique, y compris pour monter des escaliers avec dynamisme, selon le député. Il a ajouté:

«On peut considérer qu'il n'y a aucun signe de problème de santé, compte tenu du suivi attentif effectué par son équipe médicale personnelle»

Les spéculations sur la santé de Kim sont apparues en 2020 quand il a disparu durant une vingtaine de jours. Son père, Kim Jong Il, et son grand-père Kim Il Sung, auxquels il a succédé à la tête du pays, étaient également obèse et fumeurs, et sont morts de crise cardiaque.

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Paul Smart, chef cuisinier à l'hôtel Metropole de Hanoï qui a travaillé avec les cuisiniers personnels de Kim lors du sommet USA-Corée du Nord en 2019, avait révélé à l'époque que le leader de Pyongyang avait un penchant pour les mets de luxe contrastant avec les difficultés alimentaires régnant dans son pays communiste reclus.

«Il aime le caviar, le homard, les produits vraiment de luxe. Le foie gras. Il aime vraiment se faire plaisir», avait dit le chef du Metropole, citant ce que lui avaient raconté les cuisiniers du leader communiste. (ats/afp)

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