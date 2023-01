L'homme derrière le tuyau d'arrosage est en fait le propriétaire d'une galerie d'art, la Foster Gwin Gallery. Collier Gwin, de son nom, spécialiste des peintures et sculptures expressionnistes abstraites de San Francisco de la fin des années 1940 aux années 1960, selon Nob Hill Gazette , s'est à de nombreuses reprises plaint de la femme (connue de tout le quartier), qu'il qualifie de «perturbatrice», selon la NBC.

De nombreux articles ont évoqué les problèmes récurrents qui gangrènent cette ville qui a vu un afflux grandissant des «techies», ces magnats de la tech qui ont pris d'assaut la ville et posé leurs valises dans la fameuse Silicon Valley. Une nouvelle manne financière (et de futurs locataires) qui a fait exploser les loyers. Conséquences: une foule de personnes au budget serré se retrouvent dans la rue.

En 2023, et depuis plusieurs années, la ville est empêtrée dans une crise sociale complexe. Les sans-abris sont devenus un problème d'envergure à San Francisco, rendant la vie dure à l'actuel gouverneur de Californie, Gavin Newsom. Ce dernier avait même promis 750 millions, selon SFGATE , pour nettoyer les campements de sans-abris de l'Etat californien.

