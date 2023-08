Découverte d'une nouvelle espèce humaine en Chine: ce que l'on sait

Un crâne ancien ne ressemblant à aucun autre fossile humain jamais découvert a été trouvé. Une caractéristique en particulier ressort.

Plus de «International»

Des scientifiques évolutionnistes chinois et espagnols ont mis en émoi leurs collègues du monde entier avec une nouvelle étude. Image: t-online

Un article de

Des scientifiques chinois et espagnols ont mis en émoi leurs collègues du monde entier avec une nouvelle étude. Elle porte sur les restes d'un enfant qui vivait à la fin du Pléistocène moyen – soit environ 300 000 ans avant notre ère – et qui pourrait indiquer l'existence d'une nouvelle branche dans l'arbre généalogique humain.

«Le crâne est différent de tous les autres fossiles humains prémodernes jamais découverts», écrivent les chercheurs de l'Académie chinoise des sciences, de plusieurs universités chinoises et du Centre national de recherche sur l'évolution humaine en Espagne dans la revue spécialisée Journal of Human Evolution.

Les chercheurs avaient examiné la mâchoire, le crâne et le fémur d'un squelette découvert en 2019 à Hualongdong, dans l'est de la Chine, pour en déterminer les caractéristiques morphologiques (forme et position des os) et les comparer à d'autres fossiles de l'époque.

Image: t-online

Les restes fossilisés de l'enfant, dont le crâne a été étiqueté HLD 6, présentaient des caractéristiques qui ne correspondaient pas à celles des ancêtres de l'Homo sapiens (homme moderne), de l'homme de Néandertal ou de l'homme de Denisova identifiés jusqu'à présent, peut-on lire dans la publication.

Dans leur étude, les scientifiques se penchent surtout sur les particularités de la mâchoire inférieure de HLD 6. Elle présente «un modèle morphologique en forme de mosaïque», écrivent les chercheurs en évolution. Un autre passage est plus explicite: la mâchoire inférieure de cette espèce «ne possédait pas de véritable menton». Elle ne correspond donc à aucun groupe taxonomique connu.

Les chercheurs supposent que HLD 6 doit appartenir à une classification qui n'a pas encore de nom et que des caractéristiques humaines modernes pourraient avoir été présentes il y a 300 000 ans, c'est-à-dire avant l'apparition de l'homme moderne en Asie de l'Est. Pour comprendre la position exacte de HLD 6 dans l'arbre généalogique humain, des études sur d'autres fossiles seront nécessaires, précisent les scientifiques.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)