Vidéo: watson

Cette éruption pourrait causer de gros dégâts

Un nouveau jaillissement de lave a mis l'Islande en état d'urgence. Cette quatrième éruption depuis décembre pourrait avoir des conséquences néfastes.

Ce samedi, l’état d’urgence a été déclaré en Islande en réaction à un jaillissement de lave sur la péninsule de Reykjanes. Il s'agit de la quatrième éruption observée depuis le mois de décembre dans le pays. La remontée du magma a jailli du sol avec des projections de lave pouvant atteindre 200 mètres de haut.

La coulée avance vers le sud et le sud-est, en direction de l'océan, a une vitesse estimée à 1 km/h. L'institut météorologique islandais (IMO) suit avec attention le déroulé des événements. En effet, l'éruption pourrait poser d'autres problèmes dans les jours à venir.

Un nuage de gaze

La perspective d'un contact entre les flux de lave et les eaux islandaises est une source d'inquiétude, car cela pourrait mener à un phénomène nommé «lava haze». Ce terme anglophone se traduit par «brume de lave» et désigne la formation de pluies acides ainsi qu'une pollution de l'air liée au choc de la rencontre entre la lave en fusion et l'eau glacée de l'océan. Un mélange qui peut s'avérer assez nocif pour l'environnement et les écosystèmes.

En effet, on observe dans ces situations la génération d'un nuage dangereux qui se compose de petites gouttelettes d'acide chlorhydrique. Dans ce nuage, on retrouve également des résidus de verre très nombreux et acérés pouvant ensuite retomber n'importe où, selon la direction du vent.

Les volcanologues mettent par ailleurs en garde contre la formation de pluies acides, très corrosives et pouvant causer des irritations de la peau et des yeux, ainsi que de potentiels problèmes respiratoires.

L'Institut météorologique islandais (IMO) a cependant noté une diminution de l'activité sismique ces dernières heures, ce qui est rassurant. Le scénario d'un contact avec l'eau de mer ne saurait être totalement écarté, mais les experts le jugent de moins en moins probable. (sbo)