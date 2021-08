International

Le comportement psychopathe se détecte aux mouvements de tête



Image: Shutterstock

Montre-moi comment tu penches ta tête, je te dirai si tu es psychopathe

Non, quand même. Mais selon une étude américaine, il y aurait une «forte corrélation» entre les traits psychopathes et le fait de garder une posture de tête fixe.

Le langage non-verbal peut révéler bien des choses. Jusqu'à la personnalité déviante de quelqu'un. C'est du moins ce qu'a montré une équipe de chercheurs de l'Université du Nouveau Mexique.

Scruter les vidéos des prisonniers

Ces derniers ont développé une intelligence artificielle qui traque et analyse les mouvements de tête des individus, décrit Futura. Les scientifiques ont examiné des vidéos d'interrogatoires de 507 prisonniers hommes âgés entre 18 et 62 ans.

Verdict: il y aurait une «forte corrélation» entre des signes non-verbaux et les traits psychopathes. Les auteurs, qui ont publié leur étude dans Journal of Research in Personality, précisent:

«On observe notamment que les individus psychopathes ont tendance à regarder la caméra directement et fixement, et ont moins tendance

à pencher la tête»

Les signes non-verbaux déjà étudiés Scruter la communication non-verbale pour détecter la psychopathie n'est pas nouveau, rappelle Futura. Les microexpressions faciales, les mouvements des yeux et de la main ont notamment été scrutés dans des recherches. Mais l'intelligence artificielle offrirait un diagnostic plus fiable, selon les chercheurs de l'Université du Nouveau Mexique.

