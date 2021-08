Des chercheurs danois sont tombés, par hasard, sur ce bout de terre situé au large du point le plus septentrional du Groenland. La petite île est, cependant, déjà menacée.

En juillet, au cours d'une expédition visant à recueillir des échantillons de l'environnement extrême qui sévit tout au nord du Groenland, un groupe de scientifiques de l'université de Copenhague a découvert ce qu'il pense être la terre émergée la plus au nord du monde.



«L'île sans nom se trouve à 780 mètres au nord d'Oodaaq, une île située au large du cap Morris Jesup, le point le plus septentrional du Groenland et l'un des points les plus septentrionaux de la planète.»

Oodaaq, à quelque 700 km au sud du Pôle Nord, était jusqu'à présent, d'après l'académie danoise, la terre la plus au nord du monde.

Les scientifiques, qui sont initialement allés faire des prélèvements, pensaient d'abord se trouver sur Oodaaq.