Notre clitoris discute avec notre cerveau (et voici pourquoi c'est important)

Lorsque le clitoris est stimulé, c'est une zone bien précise du cerveau qui s'active. On sait désormais laquelle. Et voici ce que cette découverte va changer.

Mesdames, grande nouvelle: des chercheurs sont parvenus à identifier la localisation précise de la représentation de notre clitoris dans le cerveau. Une étude, publiée la semaine dernière dans la revue JNeurosci, est parvenue à faire la lumière sur ce lieu mystérieux.

Pour commencer, petit schéma pour vous apprendre à situer le clitoris, si vous ne le saviez pas déjà.

Quel lien entre cerveau et clito?

En gros, notre corps est une sorte de carte, composée de parties. Chaque partie est reliée à une aire différente du cerveau. Lorsqu'elle est touchée, une activité neuronale se déclenche dans notre cortex somato-sensoriel.

Et petit schéma pour vous situer le cortex primato-sensoriel, ne me remerciez pas. Le cortex somato-sensoriel reçoit des infos provenant de la surface du corps par l'intermédiaire de neurones. Il correspond à la zone numéro 4 sur l'image. image: shutterstockl

C'est évidemment le cas avec le clitoris. Mais jusqu’ici, l’endroit précis dédié aux organes génitaux féminins restait sujet à débat.

Certains travaux estimaient que la représentation se trouvait dans la zone associée au pied .

. D'autres dans celle près la hanche.

Cette étude récente conclut que, pour les femmes comme les hommes, la représentation des parties génitales est bien située près de la zone de la hanche. Toutefois, la localisation précise varie légèrement pour chaque femme au sein de cette aire.

La méthode Pour déterminer cette zone, 20 femmes en bonne santé de 18 à 45 ans ont été sélectionnées. Les chercheurs ont stimulé leur clitoris à l'aide d'un petit objet rond spécifiquement conçu pour l’occasion. Il a été appliqué au-dessus des sous-vêtements. Huit stimulations ont été réalisées, de dix secondes chacune, entrecoupées de dix secondes de repos. Et pour servir de comparaison, huit stimulations sur le dos de la main droite ont été réalisées.

Cette partie pourrait même s'entraîner

Plus une fonction du cerveau est utilisée, plus la partie qui y est liée se développe. Bonne nouvelle: l'aire liée au clitoris pourrait également être «entraînée».

L'étude conclut, en effet, que l'aire cérébrale mobilisée est plus étendue chez les femmes ayant eu davantage de rapports sexuels au cours de l'année écoulée, comme le confirme l'une des autrices de l'étude:

«Nous avons trouvé un lien entre l'épaisseur de l'aire génitale et la fréquence des rapports, notamment dans les douze derniers mois» Christine Heim, professeure de psychologie médicale

Toutefois, un lien de causalité n’a pas pu être ici directement établi pour le moment. De nombreuses questions restent en suspens:

Une aire plus grande permet-elle de mieux percevoir les sensations?

La taille de cette aire est-elle ce qui pousse à davantage de rapports, ou des rapports fréquents la font-elle grandir?

En tout cas, il a déjà démontré que les personnes ayant subi des violences sexuelles traumatisantes ont une aire génitale réduite.

«Nous avons émis l'hypothèse, à l'époque, que cela pourrait être la réponse du cerveau afin de limiter l'effet nocif de l'abus» Christine Heim

Mais au fond, situer notre clitoris... ça sert à quoi?

On s'en fiche, non? Pas du tout, bien au contraire!

Cet outil pourrait s'avérer particulièrement important pour aider les femmes victimes de mutilations génitales.

C'est une avancée importante dans la recherche sur le clitoris, s'est réjoui le docteur Pierre Foldes auprès de France Inter. Ce chirurgien urologue, qui a opéré plus de 6000 femmes victimes d'excision, travaille à la reconstitution du clitoris et à la réparation des dommages physiques et psychologiques causés par les mutilations génitales.

Selon lui, cette avancée prouve «que les sensations reviennent» et qu'on peut «remettre en circuit des terminaisons nerveuses qui étaient abimées et mutilées». Elle permet de faire évoluer la prise en charge thérapeutique.