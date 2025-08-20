Les clients qui se servent eux-mêmes ont souvent les yeux plus gros que le ventre. Image: Imago / Shutterstock, montage watson

Pourquoi les buffets à volonté pourraient disparaître en Turquie

La Turquie prévoit d'interdire les buffets en libre-service dans les hôtels et les restaurants. Le projet de loi vise à limiter le gaspillage de nourriture, qui s'élève à des millions de tonnes par année rien que dans le pays.

Les buffets sont une composante incontournable des hôtels «all inclusive». Mais en Turquie, cette formule pourrait bien toucher à sa fin, du moins sous sa forme actuelle.

Le ministère turc de l’Agriculture travaille en effet à une nouvelle loi visant à limiter drastiquement le gaspillage alimentaire. Une mesure qui aurait des conséquences directes pour les établissements hôteliers.

Selon le projet, les buffets dans les hôtels et restaurants ne devraient plus être proposés en libre-service. Désormais, les plats devraient être servis directement par le personnel, ou remplacés par davantage d’options à la carte.

Des millions de tonnes gaspillées chaque année

L’objectif est clair: réduire la masse de denrées jetées. D’après les autorités turques, plusieurs millions de tonnes de nourriture finissent chaque année à la poubelle, soit en moyenne 102 kilos par habitant. Une grande partie de ce gaspillage provient du secteur touristique, et notamment des buffets à volonté dans les complexes hôteliers. Avec cette réforme, le gouvernement entend éviter la surproduction et améliorer la gestion des ressources.

Pour les hôtels, ce changement impliquerait de nouvelles pratiques: des cuisines obligées de calculer plus précisément leurs quantités et des clients incités à ne pas laisser d’assiettes à moitié pleines. Les associations de tourisme soulignent toutefois que la diversité et la qualité de l’offre ne devraient pas en pâtir: les vacanciers pourront toujours compter sur un large choix, mais présenté différemment.

Aucune date d’entrée en vigueur n’a encore été fixée. Mais si la loi est adoptée, tous les hôtels du pays devront s’y conformer. (lhe)

