La sonde Juice a enfin décollé pour explorer les océans des lunes de Jupiter

Vue d'artiste du vaisseau spatial Juice en orbite autour de Jupiter et de ses lunes. image : ESA, NASA

Juice, la nouvelle sonde de l'Agence spatiale européenne (ESA) est partie ce vendredi pour étudier les lunes glacées de Jupiter grâce à des instruments suisses.

Stephanie Schnydrig / ch media

La communauté scientifique en est certaine: des formes de vie ont pu voir le jour dans le système de Jupiter. Sous d'épaisses surfaces glacées des lunes Europe, Ganymède et Callisto, se cache un océan souterrain qui pourrait agir comme couverture protectrice. Un jour après son report en raison de la météo, la sonde spatiale Juice a décollé vendredi vers Jupiter.

La sonde doit déterminer si de telles conditions propices à la vie existent vraiment sur Jupiter. La sonde entamera son voyage de huit ans à bord d'une fusée Ariane 5. Elle explorera les mondes obscurs des lunes de Jupiter, dont la surface est soumise à des températures moyennes inférieures à moins 140 degrés Celsius, à l'aide de dix instruments de mesure scientifiques – dont deux eux ont été développés en Suisse.

Le champ magnétique le plus puissant de notre système solaire

Une équipe de l'Université de Berne, dirigée par les astrophysiciens Peter Wurz et Andreas Riedo, apporte sa contribution avec un spectromètre de masse très sensible, le Neutral and Ion Mass Spectrometer (NIM). Celui-ci étudiera la composition chimique et isotopique des particules dans les atmosphères des lunes glacées de Jupiter. L'Université de Berne a également participé à l'élaboration de deux autres instruments: le Submillimeter Wave Instrument (SWI) et le Laser Altimeter GALA.

Le spectromètre de masse NIM dans une chambre à vide où il a été étalonné pour la mission spatiale. image: Audrey Vorburger/Uni Bern

Sous la direction du physicien Wojciech Hajdas de l'Institut Paul Scherrer (PSI), un détecteur de particules très complexe, appelé RADEM (pour Radiation-hard Electron Monitor), a également vu le jour. Il surveillera l'exposition aux radiations de Juice et cartographiera en même temps les ceintures de radiation complexes de la planète Jupiter.

La ceinture de radiation de Jupiter s'étend sur plusieurs millions de kilomètres dans l'espace. Les radiations y sont plus fortes que nulle part ailleurs dans notre système solaire. Toute vie serait donc impossible à la surface des lunes glacées - mais les carapaces de glace protègent les êtres vivants de l'océan, s'il y en a, contre le rayonnement mortel. Ce n'est pas tout: en interagissant avec la couche de glace, elle pourrait provoquer des réactions chimiques qui serviraient de carburant à la vie, comme le constate le PSI.

Premiers enregistrements dans neuf ans

Si tout se passe comme prévu, Juice arrivera près de Jupiter en juillet 2031. Ensuite, la sonde tournera autour de la planète gazeuse et effectuera au total 35 survols des lunes glacées avant de se mettre en orbite autour de Ganymède. Les premières images intéressantes seront prises et publiées en février 2032, estime l'ESA.

L'astrophysicien bernois Peter Wurz est convaincu que les signes d'une vie extraterrestre ne trompent pas: «Nous allons découvrir la vie dans les dix à vingt prochaines années».

De son côté, la Nasa, l'agence spatiale américaine, prévoit également des missions vers Europe. La première mission, baptisée Europa Clipper, devrait être lancée dès l'année prochaine. (aargauerzeitung.ch)

Traduit et adapté par Anaïs Rey.