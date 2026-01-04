bien ensoleillé-1°
DE | FR
burger
International
Armée

Syrie: France et Royaume-Uni ont attaqué l'Etat islamique

epa12624493 A handout photo made available by the Royal Air Force (RAF) on 03 January 2025 shows a RAF pilot carring out aircraft checks before take off at an undisclosed location in the Middle East. ...
Un avion de combat de la Royal Air Force en préparation avant l'attaque en Syrie.Keystone

Le Royaume-Uni et la France ont attaqué ensemble l'EI en Syrie

Une attaque aérienne sur un stock d'armes a été menée dans les montagnes au nord de Palmyre.
04.01.2026, 08:1504.01.2026, 12:20

Le Royaume-Uni et la France ont mené conjointement samedi soir une frappe en Syrie contre un site souterrain soupçonné d'être utilisé par le groupe Etat islamique (EI), a annoncé le ministère britannique de la Défense.

Trump pourrait vendre des F-35 à ce pays malgré Netanyahou

Cette attaque a eu lieu dans les montagnes au nord de l'ancienne cité de Palmyre, dans le centre de la Syrie, contre une installation occupée par l'EI «très probablement pour stocker des armes et des explosifs», a indiqué le ministère dans un communiqué.

Les avions britanniques «ont utilisé des bombes guidées Paveway IV pour cibler plusieurs tunnels d'accès menant à l'installation. Une évaluation détaillée est actuellement en cours, mais les premières indications montrent que la cible a été touchée avec succès», a-t-il ajouté, sans précision sur le rôle des appareils français.

«Rien n'indique que cette frappe ait présenté un risque pour les civils, et tous nos avions sont rentrés sains et saufs», a indiqué le ministère.

Pourquoi l’administration Trump harcèle ce juge français

«Cette action témoigne du leadership du Royaume-Uni et de sa détermination à se tenir aux côtés de ses alliés pour éradiquer toute résurgence de Daech et de ses idéologies dangereuses et violentes au Moyen-Orient», s'est félicité dans le même communiqué le ministre britannique de la Défense, John Healey.

Pendant la guerre en Syrie, déclenchée en 2011 par des manifestations prodémocratie, l'EI avait contrôlé de vastes territoires, dont la région de Palmyre, avant d'être défait par la coalition internationale en 2019. Ses combattants repliés dans le vaste désert syrien continuent toutefois épisodiquement de mener des attaques.

Fin décembre, les Etats-Unis avaient annoncé avoir frappé des «bastions» de l'EI en Syrie, tuant au moins cinq jihadistes selon une ONG, une semaine après une attaque qui avait coûté la vie à trois Américains dans le pays. (ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
13
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
de Kurt Pelda
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
3
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
de Julian Schütt
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
1
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
de Cynthia Ruefli
Thèmes
Les nouvelles images de l'île de Jeffrey Epstein
1 / 14
Les nouvelles images de l'île de Jeffrey Epstein

De nouvelles photos de l'île d'Epstein publiées
source: house oversight democrats
partager sur Facebookpartager sur X
On a rencontré le tatoueur qui met des mots sur les maux
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La chute de «Super-moustache»: homme du peuple à la poigne de fer
Successeur d’Hugo Chavez, Nicolas Maduro a gouverné le Venezuela d’une main de fer pendant plus d’une décennie, avant d’être capturé et exfiltré par les Etats-Unis. Portrait.
Successeur d'Hugo Chavez en 2013, investi il y a moins d'un an pour un troisième mandat contesté par l'opposition, le président du Venezuela Nicolas Maduro, dont Donald Trump a annoncé samedi la capture et l'exfiltration par les Etats-Unis, avait su se maintenir d'une main de fer à la tête de ce pays pétrolier.

Il a fallu une intervention extérieure pour l'évincer du pouvoir.​
L’article