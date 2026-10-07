assez ensoleillé19°
DE | FR
burger
International
Sciences

Le prix Nobel de chimie a été décerné

epa13286840 Members of the Nobel Committee for Chemistry announce the Nobel Prize in Chemistry 2026 recipients Kenso Soai and Henri B. Kagan during a press conference at the Royal Swedish Academy of S ...
Henri Kagan est professeur à l'université Paris-Saclay et Kenso Soai à l'université des sciences naturelles de Tokyo.Keystone

«Un rôle déterminant»: le Nobel de chimie a été décerné

Le Français Henri Kagan et le Japonais Kenso Soai sont les lauréats du Prix Nobel de chimie 2026 pour leurs recherches en catalyse asymétrique.
07.10.2026, 12:2507.10.2026, 12:25

Le prix Nobel de chimie a été décerné mercredi au Français Henri Kagan et au Japonais Kenso Soai pour leurs recherches en catalyse asymétrique. «Leurs découvertes ont joué un rôle déterminant pour les chimistes qui conçoivent des réactions destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques», a salué le comité Nobel dans un communiqué.

Une partie de ce secteur avait déjà été primé en 2001. Mais pas le professeur Kagan, considéré, en France et dans le monde, comme le «père» de cette technique. Ce qui avait valu les protestations à l'époque du ministère français de la Recherche.

Voici le lauréat du prix Nobel de physique
Voici le lauréat du prix Nobel de physique

Henri Kagan, 95 ans, est aujourd'hui professeur à l'université Paris-Saclay. Kenso Soai, 76 ans, est lui professeur à l'université des sciences naturelles de Tokyo. «C'est le jour le plus incroyable de ma vie», a réagi le lauréat, joint par téléphone par la Fondation Nobel.

Plusieurs secteurs radicalement différents

La chimie est le troisième prix scientifique des Nobel, après la médecine et la physique, attribués lundi et mardi. En 2025, il avait distingué de nouvelles structures moléculaires capables d'emprisonner des gaz.

Cette année, plusieurs secteurs radicalement différents tiraient leur épingle du jeu chez les experts qui tentaient de deviner le ou les lauréats -- des recherches sur la thérapie génique aux hormones du sommeil, en passant par les travaux autour de la formation de monocouches auto-assemblées.

Les lauréats du prix Nobel de médecine sont connus
Les lauréats du prix Nobel de médecine sont connus

En plus d'être l'une des récompenses les plus prestigieuses de la planète, le Nobel consiste en un diplôme, une médaille d'or et un chèque de 12 millions de couronnes suédoises, soit un peu plus d'un million d'euros. Le prix d'économie clôturera la saison Nobel le 12 octobre. (jzs/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Il a un plan pour faire vaciller Poutine le 20 septembre à midi
1
Il a un plan pour faire vaciller Poutine le 20 septembre à midi
de Anna KORKMAN, finlande
Pourquoi Trump a promis un bon gros chèque à tous les Américains
10
Pourquoi Trump a promis un bon gros chèque à tous les Américains
Paris: le ticket de transport en carton va disparaître
Paris: le ticket de transport en carton va disparaître
Netanyahou redoute cet homme
Netanyahou redoute cet homme
de Pierre Heumann, Tel Aviv
Thèmes
Des scientifiques créent des souris avec de la fourrure de mammouth
Video: instagram
Ceci pourrait également vous intéresser:
Poutine nie le cas de peste, mais envoie ses services secrets en Sibérie
En Russie, une employée d’un institut sibérien est vraisemblablement morte de la peste. Le Kremlin affirme qu'il s'agissait d'une pneumonie, mais des proches et des collègues ont ensuite été placés en quarantaine sous la surveillance du FSB.
Dans la nuit du 1ᵉʳ au 2 octobre, dans la ville sibérienne de Chelekhov, en périphérie d’Irkoutsk, Daria Chipilova, une laborantine de 28 ans employée par l’institut local de lutte contre la peste, est morte dans des circonstances non élucidées. Elle menait des recherches sur la sensibilité de la bactérie responsable de la peste, Yersinia pestis, aux agents antibactériens.
L’article